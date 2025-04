Italská vláda znemožnila stíhání korupce kolem připravované olympiády, prokurátoři ale chtějí vyšetřovat dál

Italští státní zástupci chtějí pokračovat ve vyšetřování korupce a nezákonného zadávání zakázek, které souvisí s pořádáním zimních olympijských her v příštím roce. Ve středu o tom napsal italský tisk. Prokurátoři chtějí, aby ústavní soud přezkoumal rozhodnutí vlády, které vyšetřování fakticky znemožňuje. Zda vyšetřování bude pokračovat, o tom rozhodne dozorující soudce. Řím 18:44 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost řídící přípravu olympijských her v Itálii nařkli vyšetřovatelé z korupce, vláda stíhání ale zastavila (ilustrační foto) | Foto: Image of Sport/Newscom | Zdroj: Profimedia

Pokračovat ve stíhání teď znemožňuje loňské rozhodnutí vlády, která prohlásila za soukromou společnost nadaci, jež přípravu olympijských her na severu Itálie řídí. Tím se vůči ní neuplatňují zákony, které postihují korupci a upravují zadávání veřejných zakázek ve veřejném sektoru.

2:08 Rok do olympiády. Cortinu trápí pomalá výstavba sportovišť, otazník je i nad účastí hokejistů z NHL Číst článek

Prokurátoři se však domnívají, že nadace fakticky spadá do státního sektoru. Podobně se už dříve vyjádřil také italský protikorupční orgán Anac. Ten poukázal na to, že nadace splňuje několik klíčových parametrů k tomu, aby se k ní přistupovalo jako ke státnímu orgánu. Její vedení je jmenováno státními úřady a samosprávami a její financování je zcela zaručeno státem, který kryje i pohledávky.

2:15 Úzké ulice, nedostatek parkování nebo ‚overturismus‘. Cortina řeší rok před olympiádou řadu problémů Číst článek

Státní zástupci podle médií chtějí, aby se dozorující soudce obrátil na ústavní soud s žádostí o posouzení vládního výnosu.

Pokud by ústavní soud rozhodl, že výnos není v souladu s právním řádem a zrušil by ho, tak by státní zástupci mohli pokračovat ve stíhání. Pokud by se dozorující soudce na ústavní soud neobrátil, nebo kdyby nejvyšší soudní instance označila výnos za odpovídající právnímu řádu, tak by stíhání bylo zastaveno.

Kauza se týká podezření z korupce a porušení zákona při zadávání IT zakázek za několik milionů eur ze strany nadace firmám Vetrya a Deloitte v letech 2020 až 2023. Stíháni jsou bývalí vedoucí činitelé nadace i manažeři obou firem.