Olympiáda mládeže a dětí zamíří příští rok do Prahy. ‚Snad namotivujeme další mladé naděje,‘ věří Kejval

„Jsme za to velmi rádi. Bylo už trochu trapné, že po dvaceti letech se Praha pořád neúčastnila. Bude to krásný zážitek pro děti a všechny účastníky,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Od premiérového ročníku v roce 2003 už Olympiáda dětí a mládeže navštívila s výjimkou Prahy každý kraj v Česku minimálně jednou. „Chceme to zase zvednout o trochu výš, aby to pro děti nebyl jen skvělý zážitek, ale zároveň i motivace, aby dál sportovaly. Chceme, aby se následně účastnily v tom nejlepším případě i dospělé olympiády,“ říká Kejval.

Olympiádu dětí a mládeže v roce 2026 bude hostit několik částí Prahy. Třeba Podolí, Troja nebo i Vinoř. Na pražském Výstavišti se také otevře Olympijský dům, který bude sloužit jako místo setkávání sportovců, rodičů i fanoušků.

„Už máme dohodnuté ubytování, což je vždy největší problém pro tak velkou skupinu. Máme vybraná sportoviště, na kterých se začíná pracovat, aby technicky odpovídala sportům, které tam budou probíhat,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda z ODS.

Zahájení v Edenu a nové sporty

Slavností zahájení bude v Edenu na fotbalovém stadionu Slavie a nástupu by se měli zúčastnit všichni sportovci. V minulých letech byl přitom počet vždy omezený. „Mimořádné bude zahájení, kterému se chceme hodně věnovat. Chceme naplnit stadion fotbalové Slavie fanoušky a účastníky Olympiády dětí a mládeže,“ přiznává Jiří Kejval.

Olympiády dětí a mládeže v příštím roce v Praze by se mělo zúčastnit přes tři a půl tisíce sportovců ve věku od 12 do 16 let. Soutěžit budou ve 23 sportovních disciplínách včetně třeba šermu a lukostřelby.

„Ani jeden z těchto sportů není pravidelným účastníkem Olympiády dětí a mládeže. Šerm tu bude podruhé, ale je to logická vazba i na pana primátora, který byl vrcholovým šermířem. Musím vzpomenout i na lukostřelbu, která byla na programu při první mládežnické olympiádě před 23 lety. Vždy jsme rádi, když si pořadatelský kraj vybere nějaký sport, který není na olympiádě pokaždé. Může to tak motivovat další mladé sportovce,“ vysvětluje místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman, který má Olympiádu dětí a mládeže na starosti.