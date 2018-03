Atény| 14. 12. 2017 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa |Od zpravodaje z místa

Řecko nabízí migrantům byty, plánuje začlenění desetitisíců běženců. Děti už chodí do speciálních tříd základních škol a ti, co získají byt, budou moci zdarma posílat děti do mateřských školek.