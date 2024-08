Oheň už šplhal za hřeben kopce, vypadla elektřina, vyhlásili poplach, popisuje Čech požár v Řecku

Hořet začalo v noci za kopcem, asi kilometr od jeho domu. Šimon Kvíčala spal, vzbudil ho až alarm, když přišla výstražná zpráva. „Byl vyhlášen poplach, vypadla elektřina, potmě jsem balil to nejdůležitější,“ vzpomíná na červnový požár Čech, který žije v řecké obci Mertani nedaleko Atén. Popisuje také opatření, která hned, jak začala vedra a sucha, u domu udělal. Kromě požárů ho trápí i místní zemětřesení, přesto by se ale odtud neodstěhoval. Rozhovor Atény 11:48 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V červnu mu hořelo zhruba kilometr od domu. „Bylo to za hřebenem v Ano Daskalio. Tohle jsem fotografoval z terasy svého domu v noci. Je vidět, že všude v naší osadě Mertani je tma, neboť vypadl proud,“ popsal Šimon Kvíčala | Foto: Archiv Šimona Kvíčaly

Žijete asi 50 kilometrů jihovýchodně od Atén. Sledoval jste v médiích tamní rozsáhlé požáry, které se tam v posledních dnech šířily? Znáte tu oblast, kde hořelo?

Ano, znám. Je to zhruba tři týdny, co jsem ji v rámci výletu navštívil. Byl jsem v oblasti maratonské přehrady, která zásobuje Atény pitnou vodou, i mezi těmito dvěma místy, kde je to oblast hodně zemědělská.

Kdybyste měl tu oblast, kde v předchozích dnech silně hořelo, popsat, jak vypadala před požárem?

Je poměrně členitá, na malém území jsou hodně velké výškové rozdíly. Hlavně směrem k Aténám jsou vysoké kopce se strmými úbočími a relativně úzké rokle. Hora, která je Aténám nejblíže, byla hodně zalesněná, byly tam borovicové lesy s množstvím podrostu. Směrem k Maratonu je to více rovina. A směrem k moři, kde jsou obce Artemida, Nea Makri, Rafina a další, to přechází do zvlněné krajiny, kde je hodně zemědělství a menšího podrostu s křovisky.

Požár vypukl v neděli. A do pondělí spálil 85 kilometrů čtverečních, což je oblast velká jako Pardubice. Jaké bylo na místě počasí? Proč se oheň šířil tak rychle?

Počasí tady v Attice je velice suché. Řadu měsíců už nepršelo a teploty jsou nad dlouhodobým normálem. Nejvyšší teploty bývají mezi 30 a 36 stupni Celsia. Je trvale slunečno, což velmi vysušuje krajinu. Když se do toho přidá vítr, který tady umí foukat velmi silně, tak jsou to ideální podmínky pro šíření požáru.

Severní předměstí Athén pár dní po požáru. Ve vzduchu je na každém kroku cítit spálenina. Hodně domů ale požár přeskočil a spálil jen okolní porost a průmyslové budovy - podle místních jen díky podomáckému hašení s kyblíky vody... (vlákno) @Radiozurnal1,@CRoPlus, @iROZHLAScz pic.twitter.com/z37xkU9E3d — Dominik Tesár (@dominiktesar) August 16, 2024

Požáry jsou v Řecku v létě časté. Vím, že vy sám jste byl letos v červnu blízko podobného požáru. Hořelo zhruba kilometr od vašeho domu. Co se tehdy dělo?

Žiji v obci Mertani a za hřebenem nedalekého kopce vznikl lesní požár, který se také kvůli větrnému počasí šířil. Hořet začalo v noci zhruba kolem desáté. Za půl hodiny vypadla elektřina a zároveň byl vyhlášen poplach. Ten se tady vyhlašuje přes mobilní telefony. Je tady dobrý systém civilní obrany fungující tak, že podle toho, kde je lokalizován váš telefon, tak vám přijde zpráva, která se vás bezprostředně týká.

Byli jsme varováni, že hoří a že je potřeba se připravit na další pokyny. Ohnisko požáru bylo opravdu blízko. Pro mě to znamenalo, že jsem potmě musel zkusit sbalit to nejdůležitější – doklady, peníze. A připravit se na to, že budu muset v nejhorším případě odjet. Naštěstí tady mám auto.

Požár se ale podařilo poměrně rychle lokalizovat. Kolem půlnoci už se oheň dál nešířil a do rána se ho podařilo dohasit. Takže z tohoto pohledu jsem měl štěstí.

Měl jste obavy o svůj život, majetek, co se bude dít?

Neřekl bych obavu, ale člověk má vždycky, když dojde k takové živelní katastrofě, snahu co nejvíce ochránit svůj majetek. Už předtím ve chvíli, kdy začala tato vedra a sucha, tak jsem zlikvidoval na celém pozemku a v okolí veškerou trávu a suché rostliny, aby ten případný požár neměl být čím živen. A snažil jsem se držet doporučení jako uzavřít okenice, uzavřít veškeré přístupy, kterými by mohly plameny vniknout do domu. Je to starost. I když má člověk majetek pojištěný, tak o něj určitě nechce přijít.

Teď mě napadá, neměl jste problém pojistit dům proti požáru? Někdy pojišťovny při velkém množství živelních katastrof na jednom místě pojišťují za vysoké ceny nebo vůbec.

Pojistka je tady vyšší, ale problém jsem ohledně tohohle neměl. Problém jsem měl s tím, když jsem si chtěl pojistit nemovitost proti zemětřesení, což se mi nakonec ani nepodařilo.

Máte v oblasti častá zemětřesení?

Ano, dokonce minulý rok jsem tady v domě zaznamenal asi osm zemětřesení. Byla velmi mírná, ale otřesy cítíte, dům se chvěje.

Zhruba tři týdny stará fotografie z oblasti nedaleko Atén, kde v posledních dnech hořelo | Foto: Archiv Šimona Kvíčaly

V Řecku žijete rok a půl. Byl to první takový požár, který jste u svého domu zažil? Nebo už jste s tím měl předtím nějakou zkušenost?

Byl to první požár takto blízko. Je tady velká silnice, hlavní attická komunikace, a kolem ní vznikají poměrně často drobnější požáry. Jel jsem kolem takovýchto požárů v autě, celkem blízko místa kde mám dům. Vesměs to byly buď požáry na vinicích, nebo v krajině, kde neprobíhala zemědělská činnost. Ale v této blízkosti, kdy se oheň už šplhal za hřeben kopce, tak to bylo poprvé a skutečně to ve mně budilo nepříjemné pocity.

Bavil jste se o požáru se svými sousedy nebo lidmi z okolí? Jestli jsou z toho vyděšení, nebo jsou s tím naopak smíření.

Vzhledem k tomu, že tady máme poměrně velké terasy a sousedy máme tak, že si můžeme přes zábradlí podat ruku, tak jsme při požáru byli venku všichni a mluvili jsme o tom spolu. Pro všechny to byl trochu šok a obava, na druhou stranu tím, že zprávy byly takové, že se to daří lokalizovat, tak obava veliká nebyla. Mám starší sousedy, pánovi je přes 90 let, paní nemá k 90 rokům daleko, žijí sami a u nich byla ta obava větší. Samozřejmě jsme se dohodli, že pokud by byla nutná evakuace, tak jim pomůžeme.

Podvečer před zhruba třemi týdny ve zvlněné krajině na jihovýchod od Marathónu, v oblasti, kde v posledních dnech hořelo | Foto: Archiv Šimona Kvíčaly

Ještě mě zaujal ten varovný systém zpráv přes mobilní telefony.

Není to SMS, je to zpráva, která přichází pomocí technologického protokolu. Váš telefon začne houkat jako při alarmu a přes veškeré aplikace, které byste měli otevřené, se objeví okno s informacemi v řečtině a angličtině o tom, co se děje, kde se to děje a jaké máte pokyny. Nemusíte mít nainstalovanou žádnou aplikaci, přijde to na všechny telefony v dané konkrétní oblasti.

Překoná to třeba i ztlumené zvonění?

Ano, to byl přesně můj případ. Tehdy jsem šel dřív spát a ze spánku mě probudil tento alarm.

Neuvažujete, že byste se přestěhoval na jiné místo nebo se vrátil do České republiky?

Ne, určitě ne. V Česku máme zase výkyvy počasí – vítr, povodně. Tady je třeba to brát jako součást místního klimatu a je třeba přijmout taková opatření, aby se s tím člověk vyrovnal, ať už je to zmíněné pojištění nebo třeba mít i dostatečnou rezervu vody, třeba nádrž s vodou, aby byl člověk schopen případně dočasně ochlazovat okolí. Nepomůže to v momentě, kdy je požár rozsáhlý, ale pokud je to menší událost, tak je možné si s pomocí zásob vody aspoň dočasně pomoci sám.