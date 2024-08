Požáry jsou pod kontrolou, dým u Atén rozfoukal vítr, dovolené pokračují, ujišťuje velvyslanec v Řecku

Požáry v Řecku mají první oběť. Rozsáhlé plameny se dál šíří na předměstí Atén a řecké úřady už evakuovaly tisíce lidí. Na některých místech v pondělí plameny dosahovaly až do výše 25 metrů a nad Řeckou metropolí se vznášel hustý dým. „V noci na úterý už se podařilo požáry dát pod kontrolu. Nyní podle řeckých hasičů není nikde žádný velký otevřený oheň,“ popisuje situaci na místě pro Český rozhlas Plus český velvyslanec Ivo Šilhavý. Atény 13:30 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požáry zasáhly i město Vrilissia v blízkosti Atén | Zdroj: Reuters

Jaká je aktuální situace po předešlé noci?

Situace je lepší, výrazně lepší, oproti tomu, jak jste uvedla celou zprávu. V noci na úterý už se podařilo požáry dostat pod kontrolu. V úterý ráno podle řeckých hasičů není nikde žádný velký otevřený oheň, pouze lokální ložiska, kde zasahují místní hasiči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českým velvyslancem v Řecku Ivem Šilhavým o požárech, které zasáhly Atény a okolí

V pondělí byla situace opravdu kritická, stav nouze byl vyhlášen v Aténách a v celé Atice. Nyní už je odvolán stav nouze. Pro centrální Řecko, Jižní Euboii a Bojótii a vlastně celou Atiku, kde to bylo nejkritičtější, už platí pouze čtvrtý stupeň, to znamená relativně velmi vysoké nebezpečí požáru. Ale už jsou vlastně všechny pod kontrolou.

V noci z neděle na pondělí byly i z české ambasády vidět vysoké plameny na pohoří Pendeli, ale noc z pondělka na úterý už byla relativně klidná, nezaznamenali jsme ani žádnou varovnou zprávu.

V poledne vyjíždějí čeští hasiči, celkem 75 lidí, na pomoc řeckým hasičům. Takže 75 profesionálů ve středu večer dorazí do Atén. Důležité je, že jsme byli první zemí, která tuto pomoc nabídla, za což řecká strana okamžitě poděkovala. Tento dík bych prostřednicím vysílání chtěl předat našim českým hasičům.

Obrátili se na vás čeští občané s žádostí o pomoc nebo třeba o radu, jestli se mají vydat na dovolenou do Řecka?

Zatím nemáme poznatky o tom, že se by čeští občané dostali do nebezpečí v souvislosti s uvedenými požáry. Já bych toho chtěl naopak využít k doporučení pro české občany, aby sledovali aktuální informaci, protože požáry se šíří velmi rychle.

Nicméně tyto požáry jsou na pevninské části, jdou ze severu do Atén a zatím turistickou sezónu nijak neohrožují. Desítky tisíc turistů jsou po celém Řecku, včetně ostrovů. A na těch zatím se vyskytují jen lokální požáry bez nebezpečí pro turistiku. A požáry na Krétě už jsou pod kontrolou a uhašeny. Takže našich turistů se to nedotýká.

Nicméně je potřeba dodržovat maximální opatrnost při návštěvě jakýchkoliv lokalit, sledovat doporučení policie, hotelového personálu, delegátů cestovních kanceláří. Je důležité mít u sebe mobil, protože řecké úřady rozesílají varovné zprávy na všechny mobily, které v dané lokalitě jsou. A rád bych s touto cestou požádal všechny turisty, aby se registrovali v aplikaci DROZD.

Požár v Nea Penteli | Zdroj: Reuters

Bzučící telefony

Jaké instrukce dostávají obyvatele Atén i vzhledem k hustému kouři nad městem? Nebo i v tomto už se situace zlepšila?

I v tomto ohledu se situace už zlepšila. V pondělí po poledni jsem se vydal do severnějších částí Atén, abych na vlastní oči viděl, jak to vypadá. Atény byly skutečně zahaleny hustým dýmem. Ale na první pohled se zdálo, že život běží jako předtím.

Požár u Atén si vyžádal svou první oběť. Proti ohni zasahuje přes 700 hasičů a desítky vrtulníků Číst článek

Ovšem při podrobnějším pohledu jsem viděl, že mnoha lidem bzučí telefon tím zvláštním bzučením varovné zprávy, aby věděli, jaké případné nebezpečí může hrozit. Protože ve varovné zprávě je vždycky výčet lokalit, které jsou v nějakém nebezpečí.

Nejdříve se doporučuje zvýšená obezřetnost, další stupeň je, aby se lidé přesunuli do konkrétní lokality, která je tam uvedená, včetně trasy. A další stupeň je, že tam nastává evakuace.

Co se týče dýmu, tak ten byl díky větru poměrně rychle odstraněn. Vítr má sice negativní efekt, že požár nesmírně rychle šíří, a to až 90kilometrovou rychlostí. Ze severu se tak dostal požár až na pohoří Pendeli, které odklopuje Athény. Ale zároveň má vítr ten efekt, že dým, který je nažloutlý a štiplavý, relativně rychle rozfouká.