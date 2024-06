Řecko a Turecko tento týden zasáhne silná vlna veder. Teploty by mohly vystoupat až na 45 stupňů

Řecko a Turecko čeká tento týden silná vlna veder. Nejtepleji má být podle předpovědí ve středu a ve čtvrtek, kdy by v některých oblastech mohly teploty vystoupat až na 45 stupňů Celsia, informovala v úterý agentura DPA. Řecko chystá kvůli tomu řadu opatření, v Aténách by mohla v nejteplejších denních hodinách zavřít Akropole. Atény/Ankara 22:02 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Červnové vlny veder byly v Řecku ještě nedávno velmi vzácným jevem, v posledních letech jsou ale výrazně častější (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V obou zemích jsou v pohotovosti hasiči, kteří se obávají nárůstu nebezpečí lesních požárů. Nejvyšší teploty se očekávají ve středu a ve čtvrtek, kdy by v Řecku mohly dosáhnout 43 stupňů a v některých částech Turecka až 45 stupňů Celsia. Vedra by měla v Řecku a Turecku vytrvat až do pátku.

Řecké úřady vydaly před vysokými teplotami několik varování a přijaly řadu opatření. V mnoha částech Řecka se buď zkrátí nebo úplně zruší vyučování.

Spíš pomalé zotavování než ekonomický zázrak. Řecko se zvedá, životní úroveň obyvatel ale klesla Číst článek

Pokud je to možné, tak by státní zaměstnanci, kteří mají zdravotní problémy či o to požádají, měli pracovat z domova.

Ministerstvo práce vydalo výzvu, aby zaměstnavatelé přerušili nejnamáhavější práce v nejteplejších hodinách, a sice od 12.00 do 17.00.

V tuto dobu by mohla zavřít rovněž aténská Akropole, píše deník Kathimerini. Stále se podle něj čeká na pokyny ministerstva kultury.

Varování před velmi vysokými teplotami vydalo na příští dny i Turecko. Místní úřady doporučují vyhýbat se pohybu venku v nejteplejších hodinách či dostatečně pít vodu a nealkoholické nápoje.

Vysoké teploty panují i na Kypru. U města Pafos v úterý vypukl rozsáhlý požár, který si vyžádal evakuaci pěti vesnic. Řecko poslalo na pomoc ostrovnímu státu dvě hasicí letadla Canadair.

Červnové vlny veder byly v Řecku ještě nedávno velmi vzácným jevem, v posledních letech jsou ale výrazně častější, píše deník Kathimerini.

Dříve se vlny veder koncentrovaly v červenci a srpnu, v letech 2010, 2014, 2016, 2017 a 2021 byly zaznamenány i v červnu.