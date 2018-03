23. 5. 2016 |Marie Machytková |Technologie

Do nizozemského Rotterdamu míří z britského Southamptonu největší výletní loď světa. Harmony of the Seas se vydala na svou první plavbu s cestujícími. Obří parník je určen pro více než osm tisíc lidí a pasažéři na jeho palubě najdou třeba basketbalové hřiště, kluziště nebo plastiku českého sochaře Davida Černého.