Poprvé od pádu mostu v Drážďanech. Na Labe se vrací lodní doprava, z Lovosic vyjede naftový generátor

„Generátor najede mezi jeřáby, zavěsí se, mezi jeřáby se protáhne tzv. tandemovým překladem a položí se to do lodi,“ Zdeněk Štol ze společnosti Českosaské přístavy popisuje manipulaci s rozměrným břemenem, které se má vodní cestou dostat do Antverp v Belgii. Naftový generátor na výrobu elektrické energie váží 221 tun. Z Plzně ho přivezl speciální kamion.

„Samotná překládka trvá třeba 10 až 15 minut. Víc času většinou zabere příprava, je tam výpočtová matematika. Musíme vědět přesné nosnosti jednotlivých jeřábů. Takhle těžké břemeno není úplně výjimka, ale není úplně běžné. Tady se jedná o 221 tun, což je jedno z nejtěžších věcí, co se tady dělá, takže o to větší klademe důraz na přípravu celé překládky,“ popisuje.

Z lovosického přístavu vyplouvá loď v sobotu, v cíli má být kolem 20. února. Kapitánem je Bedřich Šidlof.

„Po Labi doplujeme do Magdeburgu, tam pojedeme po středozemním kanálu Dortmund-Ems, dále záleží, který kanál bude šikovnější kvůli komorám. Oni jsou tam některé zavřené a potom se jede po Rýně po proudu,“ říká Šidlof. V Drážďanech mají být v pondělí v poledne, aby propluli pod zničeným mostem.

Nakládání naftového generátoru | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Po pěti měsících, když už došlo k odstranění té části mostu, která ležela vodorovně v řece, tak je umožněna plavba,“ vysvětluje Lukáš Hradský, jednatel a majitel společnosti Evropská vodní doprava.

„Je uděláno čtrnáctidenní okno pro průjezd lodí proti proudu a po proudu, bude monitorován po 18. únoru. Je stanoveno, že se bude moci proplouvat dopoledne proti proudu a odpoledne po proudu. Je tam ovšem nebezpečí, kdyby ten most jevil nějaké nové defekty, že tu plavbu znovu zavřou,“ vysvětluje Hradský.

Původně měla loď vyplout právě 11. září, kdy se most v Drážďanech zřítil, proto bude první nákladní lodí z Česka, která může proplout.