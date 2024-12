Ve Středozemním moři se potopila ruská nákladní loď. Dva z šestnácti členů posádky jsou nezvěstní

Ve Středozemním moři se potopilo ruské nákladní plavidlo Ursa Major, dva lidé z 16členné posádky jsou nezvěstní. V úterý to podle agentury Reuters oznámilo ruské ministerstvo zahraničí, podle kterého záchranáři dopravili námořníky do Španělska. Loď Ursa Major spojovaná s vojenskými transporty do Sýrie byla na sankčním seznamu USA.

