Bulharská loď měla poškodit podmořský kabel. ‚Nepříznivé podmínky,‘ hájí se majitel

Loď, kterou v neděli zadržela švédská pobřežní stráž kvůli poslednímu poškození podmořského kabelu v Baltském moři, je bulharská. Vyplývá to z prohlášení vlastníka plavidla. Ten podle agentury Reuters připouští, že poškození kabelu možná způsobila jeho loď Vežen poté, co na rozbouřeném moři spustila kotvu. Ujistil však, že nešlo o zlý úmysl. Stockholm/Sofia 14:21 27. ledna 2025

Společnost Navibulgar, která loď vlastní, v pondělí na svých internetových stránkách zveřejnila své stanovisko k věci. V něm píše, že „nemá informace o žádném úmyslném jednání posádky motorové lodi Vežen, které by mohlo vést k takovému incidentu“. Situace byla podle informací majitele lodi důsledkem „nepříznivých hydrometeorologických podmínek v oblasti“.

Společnost ujišťuje, že při vyšetřování plně spolupracuje s příslušnými úřady, a vyjádřila přesvědčení, že šetření bude objektivní.

Loď Vežen, postavená v roce 2022, byla podle šéfa společnosti v neděli zadržena v rámci vyšetřování „závažné sabotáže“ a švédská pobřežní stráž ji odklonila do švédských teritoriálních vod, potvrdil agentuře AFP šéf společnosti Alexander Kalčev. Také on odmítl, že by mohlo jít o sabotážní čin.

Lotyšská veřejnoprávní televize LSM v neděli s odvoláním na provozovatele optického kabelu uvedla, že za poškozením mohou být „vnější vlivy“. Kabel vede mezi lotyšským přístavem Ventspils a švédským ostrovem Gotland. Lotyšské námořnictvo po jeho poškození vyslalo hlídku, aby zkontrolovala plavidlo, které škodu pravděpodobně způsobilo.

Od roku 2023 byla poškozena desítka kabelů v oblasti, což se dotklo Estonska, Finska, Švédska, Německa a Litvy. Nejméně dva incidenty se týkaly lodí, které byly později obviněny z vlečení kotev po mořském dnu.

Naposledy 25. prosince byly v Baltském moři poškozeny dva kabely. Následující den finská pohraniční stráž vstoupila na palubu plavidla Eagle S a odplula s ním do finských vod. Finské úřady mají podezření, že posádka lodi kabely poškodila záměrně kotvou, kterou za sebou táhla. Loď plující z Ruska pod vlajkou Cookových ostrovů je zřejmě součástí ruské stínové flotily, kterou Rusko využívá pouze neoficiálně, aby obešlo sankce a mohlo vyvážet například svou ropu.

Severoatlantická aliance koncem prosince posílila svou přítomnost v Baltském moři.