Čínská loď podezřele manévrovala u poškozených podmořských kabelů a komunikovala s Ruskem

V souvislosti s lodí I Pcheng 3 se už dříve spekulovalo, jestli šlo o nehodu, nebo zda kabely poškodila úmyslně. Dánská televize se pustila do investigace a důkladně prozkoumala dráhu lodi, která je nezvyklá. Loď totiž zpomalovala, zrychlovala, dělala neobvyklé manévry a některé byly právě nad kabely vedoucími v Baltském moři.

Právě toto místo se dánská televize rozhodla prozkoumat podvodním dronem. A našla hlubokou brázdu v mořském dně. Experti říkají, že je jednoznačné, že tato brázda tam není přirozeně a je způsobená lidmi. Dodávají, že ji pravděpodobně způsobila kotva a ne rybolov, protože je brázda pouze jediná.

Jedna z variant, jak byly poškozeny kabely vedené ze Švédska do Litvy a Německa do Finska, je právě tažení kotvy po dně.

Manévr lodi

Nákladní loď I Pcheng 3 připlula k dánskému ostrovu Læsø a tam výrazně zpomalila těsně před trojicí podmořských kabelů. Dva ze tří kabelů vedou elektřinu a poslední data, internetové připojení. Loď nad kabely plula zpomaleně a 850 metrů za nimi zcela zastavila, následně se znovu rozjela. Podezřelé na tom je, že se jedná o nákladní kontejnerovou loď a pro ni je jakékoliv zastavování a zpomalování extrémně neefektivní.

Sesbíraná data vycházejí ze systému AIS, který sleduje pohyb lodí. Podle něj také dráha lodi velmi dobře kopíruje dráhu té podvodní brázdy.

Incidentem se zabýval i deník The Wall Street Journal, který v pondělí uvedl, že kapitán I Pcheng 3 dostával instrukce od ruské rozvědky. Novináři se odvolávají na zdroje amerických tajných služeb, podle nich loď komunikovala s ruskou korvetou Merkur. A je zaznamenaná šifrovaná komunikace s ruským Kaliningradem. I Pcheng 3 krátce po přelomení kabelů zkoumala situaci pod vodou, uvádějí i další finské zdroje.

Podezřelé je také to, že čínská loď byla v roce 2024 opakovaně v Rusku, ale zhruba 10 let předtím nikdy. The Wall Street Journal také píše, že NATO nechce Rusko přímo obvinit, aby nevyvolávalo paniku občanů.

Moskva vinu odmítá, ale už v minulosti odmítala vinu i za věci, které jí potom západní země jednoznačně dokázaly.

Osud posádky

Loď I Pcheng 3 teď je v mezinárodních vodách u Dánska. Tam ji střeží několik vojenských dánských, švédských i německých lodí. Nachází se ale v mezinárodních vodách, což znamená, že na palubu a na celou loď se vztahují zákony země, pod kterou vlajkou pluje, v tomto případě tedy čínské zákony.

Pokud by někdo chtěl loď prohledat nebo tam někoho zatknout, tak s tím musí souhlasit Peking. Čína spolupráci formálním způsobem prý přislíbila, ale zatím se nezdá, alespoň na veřejnosti, že by se to nějak výrazně projevilo.