Badatelé nalezli vrak pirátské lodi z poloviny 18. století, patřila krutým berberským pirátům

Postrachem evropských lodí ve Středomoří byli až do 19. století berberští piráti. Vyráželi od pobřeží severní Afriky, loupili, zabíjeli a zajatce prodávali do otroctví. Skončilo to až v roce 1830, když Francouzi obsadili Alžírsko a dobyli centrum pirátů, Alžír. A právě s tímto městem souvisí nález vraku pirátské lodi z poloviny 18. století.

Vrak našla americká společnost Odyssey Marine Exploration před 19 lety v hloubce 800 metrů v mezinárodních vodách mezi Španělskem a Marokem. Na délku měří zhruba 14 metrů a ve spodní části je poměrně zachovalý.

Loď byla těžce vyzbrojena: našly se na ní muškety, čtyři velká děla a ještě 10 menších palných zbraní. Dále se na ní našly třeba nezvyklé likérové skleničky vyrobené v Belgii nebo v Německu, čajové misky z Osmanské říše a evropské zasouvací dalekohledy.

Právě těžké zbraně a předměty různého původu patří mezi základní znaky, jak poznat pirátskou loď. Podle nalezené keramiky, která zřejmě pochází z Alžírska, experti odhalují, že se loď potopila kolem roku 1760.

Podle dostupných informací patřila takzvaným berberským pirátům. Ti byli známí svou velkou krutostí. Zajatce prodávali do otroctví nebo za výkupné, loupili a zabíjeli. Byli to většinou muslimští uprchlíci ze Španělska – odpadlíci, křesťané, co konvertovali k islámu, lidé, kteří měli sen, že zbohatnou, když se stanou piráty.

Alžír je přitahoval a pirátský byznys tam vzkvétal od 16. století až do roku 1830 a francouzské okupace Alžírska.

Floridská společnost vrak našla pomocí výzkumné lodi Odyssey Explorer, která používá dálkově ovládané roboty Zeus vybavené archeologickými nástroji. Tímto způsobem našli už na tři stovky vraků. O průzkum se pak stará kalifornská společnost Seascape Artifact Exhibits.

Ve stejné oblasti našli také fénické a římské vraky. Pirátskou loď nalezli při hledání vraku Sussexu, lodi anglického admirála Sira Francise Wheelera z konce 17. století. Wheeler potíral piráty z Alžíru a marockého Salé nebo doprovázel obchodní lodě. Jeho loď Sussex nesla na 80 děl. Ráno 19. února 1694 šla ke dnu – chtěla proplout Gibraltar, to se jí už v bouři nepodařilo. Admirálovo tělo pak za dva dny vyplavilo moře.