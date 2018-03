Fernando Alonso

3. 11. 2013 |Michal Jurman, Marek Augustin |Ostatní sporty

V příjemném rozpoložení půjde do dnešní Velké ceny Abu Zabí pilot formule 1 Sebastian Vettel. Jednak se vrací na místo, kde se stal před třemi lety nejmladším mistrem světa v historii, jednak do závodu odstartuje už s vědomím, že ani o letošní titul, už ho nikdo nepřipraví. Rozhodně to ale neznamená, že by dnes neměl německý fenomén postaráno o motivaci. Vyhrát totiž může letos už posedmé v řadě.