Verstappena čeká příští rok v boji o titul formule 1 těžší práce. V patách je mu Norris nebo duo z Ferrari

Šampionát formule 1 má za sebou 75. ročník, který přinesl úspěšnou obhajobu titulu i týmový návrat na vrchol. Pilot Red Bullu Max Verstappen získal svůj čtvrtý titul v řadě, jeho stáji se však po dvou letech nepodařilo ovládnout Pohár konstruktérů. V něm se po 26 letech radovali inženýři McLarenu. Praha 6:00 25. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistr světa formule 1 Max Verstappen | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Nizozemský pilot Max Verstappen v monopostu stáje Red Bull pomalu vytváří dynastii, kterou v roce 2020 přerušil stále závodící legendě Lewisi Hamiltonovi. Prestižní šampionát formule 1 ovládl počtvrté v řadě, ačkoliv po dlouhé době čelil v boji o titul konkurenci.

Lando Norris v McLarenu ztrátu na obhájce titulu ze začátku sezony stahoval, i přes pomalejší auto však dokázal Verstappen díky zkušenostem a agresivním manévrům opět bodování ovládnout.

„Tahle sezona byla opravdu nahoru dolů. Měli jsme skvělý začátek roku, všechno vypadalo skvěle. V prostředku sezony jsme měli trochu problémy, ale když jsme byli pod tlakem a procházeli těžkými časy, tak tým držel pohromadě. Nepanikařili jsme, což se v takové situaci snadno mohlo stát,“ vyzdvihl podporu týmu Verstappen.

Od příští sezony se ale očekává, že by měl být souboj s Norrisem o poznání vyrovnanější. „Letos jsem udělal chyby, ale hodně jsem se od Maxe a ostatních závodníků naučil,“ říká britský pilot a zároveň dodává, že na rozdíl od sezony 2024 je titul v šampionátu jezdců jeho jasným cílem.

Enjoy Max Verstappen's in-lap IN FULL as he brings it home as a four-time world champion in Las Vegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ZdtKt6bzTo — Formula 1 (@F1) November 25, 2024

Přerušit Nizozemcovu sérii čtyř titulů v řadě bude chtít i ambiciózní dvojice z Ferrari. Monačan Charlese Leclerca totiž doplní Hamilton, který po dvanácti letech skončil u Mercedesu. Otázkou zůstává, jak bude fungovat dynamika mezi oběma jezdci. Leclerc je zvyklý na roli hlavního pilota, Hamilton však určitě nepřišel ke stáji z Maranella dělat dvojku.

Návrat na vrchol

Po 26 letech se z vítězství v Poháru konstruktérů radují inženýři McLarenu. Tým z britského Wokingu tehdy reprezentovaly legendy motorsportu David Coulthard a Mika Häkkinen. V sezoně je napodobila dvojice Lando Norris a Oscar Piastri, ačkoliv na rozdíl od roku 1998 se britská stáj neradovala z titulu pro mistra světa mezi jezdci.

„Asi jsem nebyl připravený na souboj s Maxem a Red Bullem. Teď už nejspíš jsem, ale je pozdě,“ prohlásil Norris před listopadovou Velkou cenou Las Vegas, kde už byli jeho šance na poražení Verstappena jen v úrovni teorie.

The 26 year wait is over...



McLaren stand as the top team once again ☝️#F1 pic.twitter.com/1YqREHjz5k — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Mezi konstruktéry se však McLaren během sezony na Red Bull ohlížet nemusel. Rakouská stáj trpěla kvůli slabým výkonům Mexičana Sergia Péreze. Verstappenův týmový kolega skončil až na osmém místě mezi jezdci a především v druhé části sezony se trápil. Nakonec si vyjezdil jen 152 bodů oproti Nizozemcovým 437 a odsoudil tak Red Bull ke třetímu místu mezi konstruktéry.

O první místo se výrazně přihlásilo Ferrari. To skončilo o dvacet bodů druhé. „Byli zkrátka kousek mimo dosah. V první řadě gratulace McLarenu, tenhle titul si zasloužili. Můžeme být hrdí na to, co jsme letos předvedli. Byl to těžký rok, ale takový, na který můžeme být pyšní,“ prohlásil po sezoně Leclerc.

Toho pro příští rok doplní sedminásobný šampion Hamilton, a stáj z Maranella se tak může pyšnit pravděpodobně nejsilnější jezdeckou dvojicí.

Nejlepší čtveřici týmů uzavřel Mercedes, který sice jasně odskočil zbytku pole, na úroveň nejlepších tří stájí však také nedosáhl. Monopostu svědčily především studené podmínky, což piloti George Russel s Hamiltonem potvrdili ve Velké ceně Las Vegas, kde dojeli na prvním, respektive druhém místě. Na dohled třetímu místu však zůstávali především spíš kvůli špatným výkonům Péreze než kvalitě vozu.

Čas na změnu

Nová sezona bude tou poslední, která se bude řídit současnými specifikacemi vozu. Některé týmy možná i proto sáhly ke změnám už na konci roku 2024, aby byly na změnu co nejlépe připraveni a musely za pochodu řešit co nejméně problémů.

McLaren je však jedním z týmů, který k radikálním řezům nepřistoupil. Zůstává dvojice pilotů Norris a Piastri, i ve vedení to vypadá, že u týmu z Wokingu zůstane vše při starém. Jen tentokrát vstoupí do sezony těmi nejvyššími ambicemi. „Chceme vyhrát Pohár konstruktérů a chceme mít i mistra světa mezi jezdci. To je můj cíl, je to cíl celého týmu,“ potvrzuje Norris.

U Ferrari došlo k už několikrát zmiňovanému příchodu Hamiltona, který doplní Leclerca. Italská stáj tak postavila nejspíš nejsilnější jezdeckou sestavu pro příští rok. Naději jí mohou dá i letošní výkony, kdy si připsala největší počet vítězství od roku 2018 a dvakrát se její jezdci umístili na prvních dvou místech v závodě, což se letos jinému týmu nepodařilo.

Je tedy pouze otázkou, zda se Hamilton dokáže v červeném monopostu vrátit k výkonům, které mu vynesly sedm titulů, protože v poslední sezoně v barvách Mercedesu se často trápil. „Je to stejné každou druhou kvalifikaci, ne tak dobré. Jsem prostě pomalý, je to stejné každý víkend. Auto bylo celkem dobré, žádný problém. Nevím, co k tomu víc říct,“ neskrýval během roku frustraci ze svých výkonů.

A 14 second gap? Light work for Lewis...



Toto knows EXACTLY what Hamilton is capable of after over a decade working together #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/BdrdUVyM3n — Formula 1 (@F1) December 10, 2024

Rakouský Red Bull se po sezoně rozloučil s pilotem Pérezem, který si podle týmového šéfa Christiana Hornera chtěl po slabých výkonech dát chvíli pauzu. I přes červnové prodloužení smlouvy na dva roky tak u týmu skončil a řešilo se, kým ho nahradit.

Žhavým kandidátem byl Japonec Júki Cunoda, který v rezervním tým Red Bull Formula One podával standardně velmi dobré výkony. Nakonec se však týmovým kolegou Nizozemce Verstappena stal Liam Lawson, který s Cunodou v týmu závodil teprve od srpna.

I pro něj to bylo překvapení a podpis u Red Bullu stále nevstřebal. „Je to poprvé, co jsem měl čas nad těmi věcmi přemýšlet. Nejsem si jistý, jestli se mi to líbí, chci se do toho hned pustit. Je ale asi dobré, že mám čas to pořádně vstřebat, připravit se,“ řekl Novozélanďan pár dní po podpisu smlouvy.

Jak se připraví ovlivní i schopnost Red Bullu bojovat o Pohár konstruktérů. Tým navíc přišel o geniálního inženýra Adriana Neweyho, který přešel k Aston Martinu.

Po odchodu Hamiltona se musela změnit i jezdecká sestava Mercedesu, kolegou George Russella se stal teprve osmnáctiletý Andrea Kimi Antonelli, nahradit sedminásobného šampiona ale nechce. „Není možné nahradit Lewise Hamiltona. Je to úžasná postava současného sportu. V kariéře toho dokázal hrozně moc, nechci být vnímán jako jeho náhrada,” říká Ital.

The legendary Fernando Alonso has a lot left in the tank - especially with Adrian Newey joining him at Aston Martin



He's the guest on the latest Beyond The Grid podcast, presented by @salesforce - click to listen now! #F1 — Formula 1 (@F1) October 23, 2024

Útok na nejlepší čtyřku

Na nejlepší týmy se pokusí dotáhnout Aston Martin, který s výrazným odstupem obsadil v roce 2024 páté místo. Jezdecká sestava Fernando Alonso a Lance Stroll se nezměnila. Příchod Adriana Neweyho, jehož auta vyhrála mezi roky 1991 a 2024 hned dvanáctkrát Pohár konstruktérů, rok před přechodem na nové specifikace by však britský tým mohla posunout výš pořadím.

Stáj Alpine čeká poslední rok s motorem Renault, od sezony 2026 se tak stane zákaznickým týmem některé z velkých automobilek. Jejich monopost se během uplynulé sezony postupně zlepšoval, a tak by ukončení spolupráce mohli společnosti oslavit i větším bodovým ziskem.

„Jsem opravdu nadšený, když vidím, jak se auto vyvíjí. Nikdy jsme nevypadali tak silně, jako v posledních několika závodech. Těším se díky tomu na příští sezonu. Jako tým jdeme správným směrem,“ prohlásil po poslední závodě sezoně pilot Pierre Gasly, kterého v příštím roce doplní nováček Jack Doohan.

Americký tým Haas je stájí s nejmenšími prostředky ve formuli 1, přitom se ale dokázala vyhnout poslednímu místu. Před sezonou došlo k výměně šéfa, oblíbeného Günthera Steinea nahradil Japonec Ayao Komatsu, který pro tým dokázal vyjednat spolupráci se závodním týmem automobilky Toyota. Díky tomu by měl být tým schopný vybudovat kvalitnější zázemí a nevyužívat závodní simulátory Ferrari, což by mu umožnilo další posun.

A widely successful return to the grid for Hulkenberg with Haas... and some very wholesome radio to end it all #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/922yYVYRqa — Formula 1 (@F1) December 10, 2024

To bude důležité především pro přizpůsobení pro nové specifikace na rok 2026, na příští sezonu ale Američané museli složit novou jezdeckou dvojici a může chvíli trvat, než si piloti na změnu zvyknou. Zkušený Esteban Ocon, který přišel ze stáje Alpine, by však problém mít neměl a Oliver Bearman, který během letošního roku naskočil i do dvou velkých cen formule 1, ukázal, že se dokáže na nové prostředí adaptovat rychle.

Red Bull Formula One Team (RB F1 Team) je rezervní tým stáje Red Bull, a i proto se na ni během letošní sezony upírali oči fanoušků. Kvůli špatným výkonům Péreze se spekulovala, že i přes prodloužení smlouvy u Red Bullu brzy skončí, a právě z RB F1 Team se měla vybrat náhrada.

Oblíbeného Daniela Ricciarda nahradil během letní přestávky Liam Lawson, který o pozvánku k hlavnímu týmu bojoval s Japoncem Cunodou. I přesto, že Cunoda podával na trati stabilně lepší výkony než Novozélanďan, byl to právě Lawson, kdo Péreze nahradil pro sezonu 2025. Japonce tak čeká další sezona v „béčku“, kde ho doplní vicemistr formule 2 Isack Hadjar.

"We need answers"



Red Bull Team Principal Christian Horner opens up on Daniel Ricciardo's exit from VCARB on the latest F1 Nation Podcast



Watch the full interview on our YouTube channel #F1 — Formula 1 (@F1) October 1, 2024

Zvednout se ze dna

Britská stáj Williams se stále nezvládla vzpamatovat z prudkého pádu, který v posledních letech zažívala. Ještě před devíti lety skončila mezi konstruktéry třetí, pak dvakrát pátá a od té doby se pohybuje ve spodních patrech tabulky, ne-li na jejím samotném dně. Od roku 2018 brala čtyřikrát poslední místo, jednou dokonce bez jediného bodu.

Ani uplynulá sezona nenabídla důvod k optimismu. Tým sice nasbíral sedmnáct bodů a skončil na devátém místě, ztráta na stáje před ním však byla značná. Zvýšit šance na lepší umístění by mohl příchod Carlose Sainze, který v roce 2024 skončil pátý v šampionátu jezdců v barvách Ferrari.

Hůře než britská stáj dopadl jen Kick Sauber. Tým nasbíral čtyři body a nikdy nevypadal jako konkurenceschopný. „Byla to pro nás vyčerpávající sezona, pro mě, Valtteriho i celý tým,“ řekl čínský pilot Čou Kuan-jü po Velké ceně Kataru. On ani Valtteri Bottas už u týmu nepokračují a nahradí je zkušený Nico Hülkenberg s úřadujícím mistrem formule 2 Gabrielem Bortoletem.

Může být ale lépe. Stáj má od roku 2026 přebrat automobilka Audi, která bude chtít v seriálu formule 1 udělat dojem. Zlepšení se tedy o týmu očekává, jestli to však zvládne už příští rok, to není příliš pravděpodobné.