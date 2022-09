Česká strana Sněžky bude uzavřena kvůli letům vrtulníku, na vrchol dopraví materiál pro opravu cest

Česká strana vrcholu Sněžky bude v září v době létání vrtulníku, který má dopravit na nejvyšší českou horu materiál na opravu horského chodníku, uzavřena. Omezený bude během letových hodin ve východních Krkonoších i průjezd Lvím dolem od Vasovy louky po Velký polom, kde je skládka Na Kose. První letový termín je stanoven na 11. září, informoval o tom v pondělí Pavel Klimeš ze stavební firmy. Pec pod Sněžkou 19:03 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník s vaky bude nalétávat do prostoru schodiště mezi Českou poštovnou a stanicí lanovky | Foto: David Malík | Zdroj: CNC / Profimedia

Harmonogram prací závisí na počasí, podle něj jen pilot může určit, jestli jsou vhodné podmínky. Firma termín letů upřesní.

„V rámci realizace projektu Správy KRNAP Zpřístupnění Sněžky musíme na poslední úsek chodníku z české strany dopravit vrtulníkem materiál, především kámen. Pro minimalizaci omezení se bude létat od 7:00 do zhruba 10:30, to znamená okolo 25 letů, a opět od zhruba 15:00 do hodiny před setměním. Celkem je nyní připraveno 130 letů, tedy při ideálních podmínkách tři letové dny,“ řekl Klimeš.

Jde o součást zakázky za 17,85 milionu korun bez DPH, která zahrnuje na Sněžce kromě opravy chodníků a letecké přepravy materiálu také vybudování nerezových zábran, opravu vyhlídky či instalaci laviček. Investorem je Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

„Úložiště kamene je v úseku od dolního východu z lanovky až pět metrů nad poslední stupeň schodiště. Vaky s kamenem bude vrtulník pokládat i několik metrů od hlavního východu z lanovky. Z důvodu bezpečnosti bude po dobu létání česká strana vrcholu Sněžky uzavřená,“ uvedl Klimeš.

Vrtulník s vaky bude nalétávat od Lvího dolu mimo zatáčku Jubilejní cesty do prostoru schodiště mezi Českou poštovnou a stanicí lanovky.

„Na přístupových místech budou případné návštěvníky usměrňovat a bohužel i omezovat naši zaměstnanci. První termín je podle předpovědi počasí a možností firmy TECH-MONT Helicopter company stanoven na neděli 11. září 2022. Před zahájením létání ještě budeme informovat,“ řekl Klimeš.

Přístup na Sněžku od Slezské boudy v Obřím sedle a po červené Jubilejní cestě ve směru od Pomezních Bud by měl být během letového provozu bez omezení. Omezení se bude týkat pěší výstupové trasy od Růžové hory, v této trase vede také kabinová lanovka.

Omezení lanovky na vrchol

Podle náčelníka lanové dráhy Jiřího Špetly se rozhodne během tohoto týdne, jestli horní úsek lanovky bude během letového provozu vrtulníku v provozu.

„Pro nás je to nová informace a tento týden se tím budeme zabývat,“ řekl v pondělí Špetla.

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku má dva úseky. Dolní úsek vede na Růžovou horu a horní z Růžové hory na vrchol Sněžky.Dolního úseku by se možné omezení provozu týkat nemělo. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou.

Rekonstrukci vysokohorského úseku od horní stanice kabinové lanovky na vrchol Sněžky připravují stavbaři od srpna.

Nejprve musejí odstranit původní materiál, aby mohla přijít na řadu samotná oprava chodníku starobylou technologií štětování.

Pracovat se bude za provozu. Pokládání kamenů a štětování může kvůli ochraně přírody začít až v září, kdy může létat vrtulník, a bude tam tak možné kámen dopravit.

Štětování je metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Je to staletími prověřená technika stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.

Oprava chodníku na Sněžce je pokračováním rekonstrukce jedné z hlavních přístupových tras na vrchol nejvyšší české hory, která vede od horní stanice lanovky na Růžové hoře. Firma chodník mezi Růžovou horou a Sněžkou opravovala s přestávkami v letech 2018 až 2020.