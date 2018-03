31. 7. 2015 |Simona Bartošová, Kateřina Kohoutová |Příroda

Z české strany mohou turisté chodit po Krkonoších bez placení, Poláci za vstup platí už více než deset let. Navíc teď musejí sáhnout do peněženky hlouběji - místo pěti potřebují zlotých šest. Česká strana o vstupném zatím neuvažuje, i když někteří představitelé obcí v Krkonoších a Podkrkonoší by to uvítali.