27. 9. 2016 | ČTK |Ekonomika

Některé vozy automobilky Volkswagen nesplňují emisní standardy ani poté, co prošly opravou. Oznámila to eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová (ANO). Nechce ale z toho prý zatím dělat žádné závěry. Německá automobilka se zavázala, že všechna auta opraví do podzimu 2017.