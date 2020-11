K moři, do Belgie nebo na Karlštejn. Pomocí virtuální reality mohou senioři cestovat i v době pandemie

Do českých, ale i stovky kilometrů vzdálených zahraničních měst se můžou podívat senioři v domově SeneCura v Liberci. I když jen virtuálně - umožňují jim to totiž speciální brýle. Klienti domova jsou kvůli epidemii už více než měsíc bez návštěv a vycházet z budovy můžou jen na zahradu. Cestování pomocí moderních technologií jim tak přináší radost. A pomáhá zapomenout na současnou složitou situaci. Liberec 15:02 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brýle na virtuální realitu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Nastavím tam video, potom vám ty brýle upevním na oči pomocí pásků. Po celou dobu videa tam bude komentátor, který vás provede.“ Aktivizační pracovnice Anna Herlínová nasadila brýle paní Kristě Dosedilové. Kryjí jí celou horní polovinu obličeje.

Výzva k instalaci eRoušky dorazila i na některé tlačítkové telefony. Senioři si se zprávou nevěděli rady Číst článek

Jde v podstatě o miniaturní přenosné virtuální kino. Seniorka sedí sice s manželem Josefem ve svém pokoji, ale současně si prohlíží nizozemské město Harlem. „Člověk jako kdyby tam opravdu byl a viděl to,“ popisuje zážitek.

„V tuto chvíli jsme zavření jako domov více jak měsíc a tak jsme se snažili pro seniory najít nějakou novou zábavu. Díky těmto brýlím jsme schopni zprostředkovat procházky po památkách nebo v přírodě. A z mého pohledu je to nepopsatelný zážitek,“ říká ředitel domova Miloslav Kíma.

‚Je to opravdu reálné‘

Anna Herlínová dodává, kam všude se senioři za pomoci moderní technologie dostanou. „K moři do Řecka, do Belgie, na Karlštejn, nově se připravuje Amsterdam. Jsou to místa, kam by se chtěli podívat, ale nešlo to v té době nebo nemohli, tak nyní jim to můžeme splnit pomocí brýlí,“ říká a dodává, jak nový zážitek to pro většinu seniorů je. „Většina z nich nezná ani 3D kino. Je to opravdu reálné a reakce potom jsou neskutečné, září z nich čistá radost.“

„Je to pro ně únik z reality, někam se podívají, zapomenou na to, co se teď momentálně děje. Uvidí krásná místa, zapomenou na to, že za nimi nemůžou jejich nejbližší, kteří jim teď moc schází,“ vysvětluje Anna Herlínová, jak brýle seniorům v současné době pomáhají.

Díky brýlím s virtuální realitou se senioři brzy podívají také do galerie a navštíví i koncert.