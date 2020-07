Speciální kamera pozná, jakou mají zákazníci náladu. Pomoct může i během pandemie

Váháte někdy, jestli můžete vstoupit do obchodu, nebo už je vevnitř moc lidí? Omezení zavedená kvůli koronaviru sice ve většině Česka neplatí, s případnou druhou vlnou by se ale mohla vrátit. S kontrolou zaplněnosti obchodů by mohla pomáhat i speciální kamera vyvinutá českým startupem. Umí spočítat také to, jak dlouho bude nutné před obchodem čekat.

Praha 8:14 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít