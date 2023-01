K diagnóze stačí fouknout do sáčku. Dechové testy ročně odhalí stovku onemocnění tenkého střeva

Stačí jen několikrát fouknout do sáčku a dozvíte se, jestli stojí za bolestmi břicha nebo nadměrným nadýmáním takzvané bakteriální přerůstání v tenkém střevě. V Gastroenterologické laboratoři Všeobecné fakultní nemocnice v Praze lékaři tímto způsobem diagnostikují každoročně asi stovku nových případů ročně. Praha 20:50 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Zdislavy Vaníčkové by bylo vhodné, aby byl přístroj na dechové testy také v Plzni, Brně a Ostravě | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Pacientku Petru přivedly na speciální vyšetření bolesti břicha a nadýmání. „Mám to po celý den. Začalo to jen po jídle, pak se to zhoršovalo a zhoršovalo,“ vysvětluje Petra.

Kolonoskopie ani gastroskopie žádné výsledky nepřinesly. Teď se Petra chce přesvědčit, jestli za jejími problémy s trávením není nemoc známá pod zkratkou SIBO, tedy bakteriální přerůstání v tenkém střevě.

„Mám zhoršené trávení a pohyb střev. Co jsem si četla a co cítím i já, tak SIBO se v některých momentech projevuje tak, že se vám točí hlava a máte mžitky před očima. Jak to celé nefunguje, tak to ovlivňuje i hlavu,“ dodává Petra.

„Pacient si musí dvakrát zhluboka nadechnout a vydechnout. Potřetí se nadechne a zadrží dech na 15 sekund,“ popisuje proces laborantka Alena Čejková z Gastroenterologické laboratoře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pacienti dýchají do sáčku po dobu tří hodin | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Pacienti dýchají do sáčku po dobu tří hodin. Každý má svůj budík a po 15 minutách chodí na další odběr.

„Výsledek je vidět asi do minuty a půl od chvíle, kdy vak napojíme do přístroje. Přístroj měří ve vydechovaném vzduchu tři plyny - vodík, methan a oxid uhličitý,“ popisuje doktorka Zdislava Vaníčková.

Léčba v Česku

„Oxid uhličitý používáme jako normalizační plyn, protože i když se pacient snaží, tak nikdy nezadrží dech dvakrát po sobě úplně stejně. Přes hodnoty oxidu uhličitého lze výdechy porovnat a normalizovat,“ dodává Vaníčková.

Lékaře zajímají především hodnoty vodíku a metanu. Přemnožené bakterie v tenkém střevě totiž vypouští plyny a ty se krví dostávají do plic. Dechový přístroj je tak umí zachytit a změřit.

Doktorka Zdislava Vaníčková z Gastroenterologické laboratoře | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Vodík a methan se měří v jednotkách ppm, tedy parts per million. To znamená, že vidíme kolik molekul vodíku nebo methanu na milion vydechnutých molekul vzduchu je ve vzorku vzduchu nadýchaném v sáčku přítomno,“ říká doktorka Vaníčková.

‚Lehce pozitivní zprávy’

Pokud se nemoc u pacienta prokáže, lékaři nasadí pacientovi antibiotika. V Česku jsou ale podobné přístroje teprve dva.

Vedle Gastroenterologické laboratoře, která je součástí Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ho mají i ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

„Máme lehce pozitivní zprávy z ministerstva zdravotnictví, že snad od roku 2024 bude výkon zařazen do sazebníků a potom bych očekávala, že může dojít k rozšíření přístrojů po celé České republice,“ říká Vaníčková.

Podle Zdislavy Vaníčkové by bylo vhodné, aby byl přístroj na dechové testy také v Plzni, Brně a Ostravě. „Existence přinejmenším pěti center, která by toto vyšetření nabízela, by pro naši desetimilionovou zemi byla přiměřená,“ uzavírá Vaníčková.

Dechové testy pomáhají lékařů také při diagnostice dalších zdravotních potíží – dokážou například odhalit intoleranci laktózy nebo fruktózy.