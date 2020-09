Život na Venuši? Vědci našli v atmosféře plyn, který na Zemi dokážou produkovat mikroorganismy

Nad povrchem Venuše jsou stopy plynu fosfanu. Informoval o tom v pondělí mezinárodní tým astronomů, který publikoval studii v prestižním vědeckém časopise Nature Astronomy. Na Zemi tento plyn vzniká ve větším množství pouze průmyslově nebo činností mikroorganismů žijících v prostředí bez kyslíku. Venuše 22:41 14. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní tým astronomů oznámil objev vzácné molekuly – fosfanu – v oblacích planety Venuše. | Foto: ESO/NASA | Zdroj: Reuters

„Když jsme uviděli náznak přítomnosti fosfanu ve spektru Venuše, byl to pro nás šok,“ uvedla Jane Greavesová z britské univerzity v Cardiffu, vedoucí studie publikované ve vědeckém časopise Nature Astronomy.

Mezinárodní tým odhaduje, že fosfan se v oblacích Venuše vyskytuje v malých koncentracích. Následně zkoumali, zda dané množství může pocházet z nebiologických procesů na planetě, jako z vulkanické činnosti nebo blesků. Došli ale k závěru, že žádný z nich nedokáže produkovat takové množství fosfanu.

Na Zemi tento plyn dokážou produkovat mikroorganismy, a to redukcí kyseliny fosforečné v procesech fermentace za nepřístupu vzduchu. Další členka týmu Clara Sousa-Silvaová z americké Massachusetts Institute of Technology k objevu doplňuje: „Vyvstává řada otázek, především, jak by tam mohly nějaké organismy přežít.“

Na Venuši ale přesto mohly plny vzniknout zcela jiným způsobem, který vědci neodhalili. „Pokud zařadíme fosfan mezi seznam markerů života, bude nutno vždy podrobně prostudovat chemii dané planety,“ uvedl podle České televize Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd.

„Zatím nelze obecně paušalizovat, že jestliže někde najdeme nějakou chemikálii, automaticky to znamená průkaznou existenci života. Spíše bude potřeba ucelený soubor důkazů zahrnujících typ planety, podmínky na ní panující i chemické složení atmosféry a právě zde chemické látky jako fosfan, ale i methan, kyslík, fosfor a další, budou hrát nezastupitelnou úlohu,“ dodal.

Členové týmu se domnívají, že jejich objev je skutečně významný, protože jsou schopni vyloučit řadu způsobů tvorby fosfanu. Na druhou stranu uznávají, že potvrzení přítomnosti případného života na planetě vyžaduje mnoho další práce.

Venuše na snímcích NASA | Foto: NASA | Zdroj: Reuters