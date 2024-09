V Rusku může být dobrovolná bezdětnost zakázána. Přeje si to jediná žena v čele vedení země

Matvijenková je zároveň přesvědčená, že Rusko má ve věci ženské agendy co říci světu. Podle ní došlo v zemi ke kolosálním změnám k lepšímu, a to během uplynulých deseti až patnácti let.

Rusko podle této ženy v řídící funkci účinně bojuje proti „militantnímu feminismu“, protože je hnutím proti mužům a proti tradičním hodnotám, zato ve prospěch padesáti vymyšlených pohlaví. „A hnutí child-free, tedy dobrovolná bezdětnost, je podle mého názoru třeba zakázat zákonem,“ prohlásila Matvijenková.

Dodala, že Rusko je baštou klíčových tradičních hodnot celého lidstva. Jde podle ní „o hodnotu tradiční rodiny, hodnotu našich dětí, rodičů, zachování kultury a tradic každého národa. Je to ovšem i možnost seberealizace žen při současném zachování jejich hlavního poslání: být mámou, babičkou a manželkou“.

Matvijenková zdůraznila význam ruských žen ve válce proti Ukrajině, kterou nazvala speciální vojenskou operací. Ženy, matky a sestry ruských vojáků na Ukrajině „rovněž významně přispívají k našemu Vítězství, které, myslím, brzo přijde“.

Příkaz: sedm až osm potomků

Náměstek ministra spravedlnosti Vsevolod Vukolov už dříve navrhl zakázat v Rusku hnutí za dobrovolnou bezdětnost. Je tady sice technický detail – žádné takové hnutí neexistuje –, ale ruské úřady umí takové maličkosti obcházet.

Navíc když opakované nařízení od Vladimira Putina zní, že v Rusku musí být módní mít v rodině sedm až osm potomků.

V roce 2017 se v ruských školách objevil nepovinný předmět Mravní základy rodinného života, který připravil pop Dmitrij Moisejev a jeptiška Nina Kryginová. Dával důraz na pravoslavnou mentalitu, zavrhoval kontraceptiva, zato obsahoval výuku k panenství. Pop a jeptiška vedli žákyně a žáky k tomu, že muž má širší mozkový rozsah než žena.

Letos se má stát nástupcem tohoto předmětu Nauka o rodině. Zatím je jasné pouze to, že má dětem vštěpovat stejné názory jako jeho předchůdce.

Moskvanům bude testována plodnost

Moskevská radnice mezitím rozeslala obyvatelkám hlavního města ve věku mezi 18 a 40 lety pozvánky na test, který má zjistit míru jejich plodnosti. Náměstkyně primátora Anastasija Rakovová vysvětlila, že tak chtějí napravit stav, kdy ženy odkládají těhotenství.

Paralelně běží v Rusku znásilňování a vraždy děvčátek, dívek a žen zločinci, kteří se vrátili z války na Ukrajině. V létě se dostalo většího věhlasu vraždě 12leté školačky, kterou na Kuzbasu zabil 49letý místní obyvatel, kterému odpustili zbytek trestu za předchozí vraždu.

Pak ho poslali střílet na Ukrajince a později se vrátil do Ruska. Ve Státní dumě v souvislosti s tímto případem zaznělo, že zločinů páchaných účastníky této války bude přibývat.

Autor je komentátor serveru novinky.cz