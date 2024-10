V budějovických Masných krámech se točí pivo už 70 let. Budvar na oslavu uvařil speciální várku

Přesně před 70 lety vkročili do restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích první návštěvníci. Kulaté výročí připomíná Budějovický Budvar speciální várkou piva, součástí oslav jsou také divadelní scénky přímo v Masných krámech a řeznická tržnice. České budějovice 15:44 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Legendární budějovická restaurace Masné krámy | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Panovník Karel IV. na toto místo nechal ve 14. století přemístit řeznické stánky z náměstí, a ty zde fungovaly několik set let. V roce 1954 byly přeměněny na restauraci, která je od té doby pevně spojena s Budějovickým Budvarem,“ připomněli zástupci Budvaru při slavnostním odhalení pamětní desky a zahájení oslav 70 let Masných krámů.

U zahájení oslav výročí legendární budějovické restaurace Masné krámy nechyběl Petr Kubát

Následovalo naražení speciální várky piva ke kulatému výročí. „Požádali jsme naše štamgasty, aby se na várce podíleli. Zakládali ji na varně před zhruba třemi měsíci. Štamgastů máme kolem dvou set, na varnu přišlo 150 lidí,“ líčí ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

„Protože opravdu dávkujeme chmel ručně, tak jsme využili této lidské masy, štamgasti nám pomohli chmel přihazovat. Celkem jsme uvařili 600 hektolitrů, což je 120 tisíc piv,“ vysvětluje.

Nová várka je klasickou budvarskou dvanáctkou. „Recept je stejný jako u našeho Budweiser Budvar Originalu, ale možná se tam přenesla trocha spirituality z té události, kdy přišli štamgasti a každý přihodil trochu chmele,“ komentuje podsládek Petr Košin.

Na varnu dorazil například štamgast a fotograf Jaroslav Sýbek. „Protože jsem blázen do pivečka a těší mě Masné krámy, tak jsem se toho zúčastnil. Přijely tam dva plné autobusy, já jsem to fotil seshora, zezdola. Každý vzal hrst chmele a hodil, akorát já ne, protože jsem někde poletoval a pak už to nešlo,“ vzpomíná.

Součástí oslav je celý týden doprovodný program. „Máme připravené dobové scénky, které jsou vlastně průletem časem od přesunu z náměstí roku 1364 až po dnešní den. A ještě k tomu v sobotu dopoledne chceme přiblížit, jak dřív masné krámy fungovaly. Řezníci měli svoje kóje a tam prodávali maso, takže jedna část Masných krámů se promění na ty stánky a řezníci zase budou prodávat maso,“ zve vedoucí restaurace Tomáš Olejník.

Divadelní scénky z historie Masných krámů hrají ochotníci do neděle, vždy v 19 a 21 hodin. Zájemci o představení si musí rezervovat místa na webu masne-kramy.cz. V sobotu 5. října se restaurace promění v řeznickou tržnici a u stánků lidé budou moci nakoupit různé speciality. Výročí Masných krámů připomíná také výstava na náměstí Přemysla Otakara II.