Po obchvatu Českých Budějovic se minimálně první rok bude jezdit zadarmo. Ministerstvo ustoupilo

Minimálně první rok provozu budou řidiči po dálničním obchvatu Českých Budějovic jezdit zadarmo. Ministerstvo dopravy vyslyšelo požadavky Jihočeského kraje a od zpoplatnění úseku ustoupilo. Obě strany o tom informovaly ve středu ve společném prohlášení. Resort Martina Kupky z ODS přitom ještě před pár týdny označil jízdu po obchvatu pouze s dálniční známkou za hotovou věc. České Budějovice 18:47 25. července 2024

„Domluvili jsme se, že v příštím roce nebude tento úsek zpoplatněn a naopak se zaměříme na detailní analýzu dopravních toků. Ministerstvo dopravy bude spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic a Jihočeským krajem analyzovat využívání desetikilometrového úseku ve vztahu k městské i mimoměstské dopravě,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič.

Ještě v červnu rada města České Budějovice zaslala žádost, aby dálniční obchvat zpoplatněný nebyl. Ministerstvo dopravy jí následně zamítlo. Argumentovalo například tím, že infrastrukturu je nutné z něčeho financovat.

Jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS v reakci na zamítnutí zaslal vedení resortu otevřený dopis. Aktuální rozhodnutí považuje za správné. „Jsem přesvědčen, že ten první rok přesně ukáže, že naše argumenty jsou správné, a že to rozhodnutí bude trvalé,“ komentoval.

Obchvat Českých Budějovic povede od exitu Úsilné na 131. kilometru po exit Roudné na 141. kilometru.

Podle Jana Šindeláře z webového zpravodajského serveru Zdopravy.cz by případné zpoplatnění úseku nemělo zásadní vliv. Řekl to v diskuzně-publicistickém pořadu Přímá řeč.

„Já si myslím, že ten problém je trochu přifouknutý politickým marketingem. Podle mého názoru to nebude mít nějaký zásadní dopad na peněženky Jihočechů ani na rozpočet ministerstva dopravy, v zásadě to nebude mít významný dopad ani na dopravu samotnou, na dopravní proudy,“ reagoval.

V každém případě by měl dálniční obchvat dopravní situaci ve městě zlepšit. „Uleví se těm hlavním tranzitním trasám a dálnice podle všech předpokladů odvede z města kamionovou dopravu. To znamená, že se zlepší situace na Dlouhé louce, Strakonické, částečně i v centru. Pohyb po městě samotném by měl být pro místní snazší než dnes,“ popsal Jan Šindelář.

Ředitelství silnic a dálnic chce část D3 od okraje Českých Budějovic až ke Kaplici-nádraží zprovoznit letos v prosinci.