‚I v malých nemocnicích se dá dělat velká medicína.‘ Přerov zrekonstruoval místní neurologické oddělení
V přerovské nemocnici skončila modernizace neurologického oddělení. Nově sídlí v budově interních oborů. Rekonstrukci za víc než 30 milionů korun zaplatil Olomoucký kraj. „Výrazně to pomůže logistice provozu, usnadní ho. Přiblíží neurologii k ambulantní části a jednotce intenzivní péče,“ vysvětluje primářka Elena Švamberková.
„Byla jsem zdravá, nebrala jsem nikdy léky, neléčila jsem se se žádným tlakem, s cukrovkou, vůbec ničím, takže jsem si tedy myslela, že jsem zdravá. A ráno jsem vstala a omdlela jsem v koupelně a našel mě tam manžel,“ popisuje pro Český rozhlas Olomouc devětačtyřicetiletá Monika Skládalová, která před rokem prodělala mozkovou příhodu.
Na přerovské neurologii ležela několik dní, teď už je v pořádku a chodí na kontroly. A přišla se podívat také na slavnostní přestřižení pásky na novém neurologickém oddělení.
„To se snad ani nedá srovnat. Všechno bylo staré, stísněné. Ty sociálky už byly opravdu zastaralé. Ne, že bych si tady chtěla lehnout, určitě ne, ale je to tady příjemnější. Má z toho člověk příjemnější pocit,“ těší Skládalovou.
Neurologie nově sídlí v budově interních oborů. „Výrazně to pomůže logistice provozu, usnadní ho. Přiblíží neurologii k ambulantní části, jednotce intenzivní péče. Taky to znamená zlepšení podmínek jak pro pacienty, tak pro personál, zázemí pro personál,“ popisuje primářka Švamberková.
‚Naprosto nové prostory‘
Do nového se těší i sestřičky Eliška a Kateřina: „Máme víc prostoru pro nás, jak už denní místnost nebo přípravna některých léčiv. Určitě koupelna s koupacím lůžkem je velký benefit, to u nás nemáme, takže se tolik nenataháme s pacienty.“
Nově se pracovníkům otevřela taky tělocvična, kde budou rehabilitační sestřičky cvičit s pacienty. Kapacita oddělení se díky rekonstrukci navýšila o dvě lůžka na 27. Obsadit je nebude problém.
„Poptávka je významná. Vidím, že tu obsazenost určitě minimálně na 90, možná v některých měsících i na 100 procent (využijeme). Protože jsme už využívali v některých měsících i jiná oddělení k hospitalizaci našich pacientů,“ upozorňuje primářka Švamberková.
Nové uspořádání pomáhala navrhnout hlavní sestra Bronislava Budínová: „To jsou naprosto nové prostory jednak pro pacienty, pro personál. Máme tady kamerové systémy, takže pacienti budou hlídáni v úplně nejvyšší míře. Osobně si myslím, že i v malých nemocnicích se dokáže dělat velká medicína,“ podotýká Budínová.
Další rozšíření péče o pacienty plánuje přerovská nemocnice už letos na podzim. Otevře nové lůžkové oddělení rehabilitace.