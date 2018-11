‚Můj otec potřeboval, abych zmizel.‘ Co napsal premiérův syn v e-mailu policii?

Babišové o cestě na Krym

Andrej Babiš starší:

„On tam odjel v momentě, kdy vypukly ty kauzy o mně a novináři stáli za barákem. Když ho honili, pronásledovali, jeho stav se zhoršoval, doktorka řekla, že by bylo lepší, kdyby šel na výlet s panem Protopopovem do Ruska. … Občas poslal fotografii a já byl šťastnej, že má přítelkyni. …“

„Syn chtěl okamžitě pryč, to nebylo možné z různých důvodů, tak napsal mejl, že byl unesen.“

Po návštěvě Ženevy:

„Vysvětloval jsem mu, o co jde, on je ale přesvědčen, že na ten výlet do Ruska, že šel nedobrovolně, přitom ve finále si tam našel přítelkyni.“

Andrej Babiš mladší:

„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. … Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS.“