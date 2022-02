Jak nejlépe pomoci Ukrajině? Darujte spací pytle, baterie, pláštěnky nebo také ortézy a zaškrcovadla

Češi mohou Ukrajině pomoci nabídkou ochranných přileb, neprůstřelných vest či bezpilotních letadel, ale také léků, zdravotnického materiálu či peněz. Na facebooku to uvedlo ukrajinské velvyslanectví v Česku. Zveřejnilo také stránky, na kterých mohou Češi hlásit svoji pomoc uprchlíkům s bydlením či dopravou. Praha 18:41 27. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stánek na podporu ukrajinské armády | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

V současné době je podle velvyslanectví zřejmě nejúčinnější finanční a materiální pomoc. Na facebooku velvyslanectví, ale také na plotě u ambasády je seznam věcí, které mohou lidé nosit a jsou potřeba. Kromě ochranných prostředků jde o léky jako analgetika či protizánětlivé přípravky. Ze zdravotnického materiálu jsou potřeba různé druhy obvazů, zaškrcovadel, dlahy a ortézy či systémy pro nitrožilní infuze.

Umím zacházet se zbraněmi, prohlásil Stachovskij. Ukrajinský tenista se připojil k aktivním zálohám Číst článek

Pro ženy a děti na hranicích mohou lidé nosit spací pytle a teplé deky, polštáře, karimatky, hygienické potřeby, baterie, stany či pláštěnky. Sběrným místem je v Praze Dům národnostních menšin na adrese Vocelova 3 a v Pardubicích kostel na Bílém Předměstí.

Potřebné věci, které putují na polsko-ukrajinskou hranice, darovali v sobotu například lidé u obchodního domu v Jihlavě. „Kontaktovala nás ukrajinská strana, že vědí co a jak, za což jsme rádi. Musíme mít označená auta, zpátky povezeme matky s dětmi,“ řekl Radiožurnálu Marek Jamárik, který sbírku zorganizoval. Podle něj šlo o rychlou akci a nenapadlo ho, že bude mít takový dosah. „Ráno jsem se probudil s tím, že pojedu na slovensko-ukrajinskou hranici a že bych tam někoho případně odvezl, protože jsem viděl, že situace tam není dobrá. Nakonec jsme přemýšleli a řekli si, že by bylo lepší, kdybychom tam něco přivezli. Trochu se to akorát zvrtlo, ozvala se hromada lidí.“ Pomoci s převozem lidí prchajících z Ukrajiny může každý. Lepší je ale nabídku termínu a místa včetně kontaktu zadávat na webovou stránku Drive For Refugees, aby cesta nebyla zbytečná. Podle aktuální informace na tomto webu je totiž aktuálně na hranicích více lidí, kteří nabízí odvoz, než uprchlíků, kteří potřebují odvézt. „Nejezděte na vlastní pěst a vyčkejte na zavolání SMS nebo e-mail konkrétní osoby nebo koordinátora,“ doporučuje velvyslanectví, které uvádí i web, na němž je možné nabídnout pomoc uprchlíkům z Ukrajiny s ubytováním.

Zapojení do boje?

Finanční pomoc je možné posílat buď přímo na speciální účet na Ukrajinu nebo přispět darem do sbírky Paměť národa nebo jiným dárcům uvedeným na dárcovském portálu Darujme.cz. Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, příspěvky je možné posílat na účet 304452700/0300. Peníze půjdou na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu.

Zastupitelský úřad vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Podle velvyslance se nyní Ukrajině dostává od Čechů hodně nabídek na zapojení do bojů, počet víc nespecifikoval. „My to nemůžeme žádným způsobem koordinovat, je to jejich (občanů) rozhodnutí. České zákony to nedovolují, kdyby se někdo rozhodl tam jet, tak určitě to nebude s naší pomocí, protože my české zákony neporušujeme,“ řekl velvyslanec v ČT24. Podle trestního zákoníku bude občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, potrestán odnětím svobody až na pět let.

Pro Ukrajince, kteří se z Česka vrací na Ukrajinu, stále funguje autobusové spojení. Velvyslanectví je v kontaktu s dopravními operátory. Česká vláda také vypravila v pátek k polsko-ukrajinským hranicím dva vlaky. Jeden z nich se vrátí do Bohumína dnes večer. Druhý vlak zatím zůstane v Přemyšli a bude operativně použit podle dalšího vývoje humanitární situace na místě, uvedly v sobotu České dráhy.