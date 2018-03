31. 10. 2015 |Olga Kořánková |Zprávy ze světa

Do Slovinska stále přichází tisíce uprchlíků denně. Většina z nich míří přes tranzitní tábor v občině Šentilj do Rakouska. Řada lidí mezitím odjíždí z vnitrozemí Slovinska na hranice, aby tam s nepřehlednou situací pomáhala. Z Lublaně se do pohraničí vydávají pomáhat i zahraniční studenti.