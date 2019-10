Věc je v šetření, je potřeba zjistit její následky, říká Hamáček k vyzrazení tajného objektu rozvědky

Úřad pro zahraniční styky a informace mohl ohrozit bezpečnost konkrétních důstojníků. Na adrese utajeného objektu měl totiž registrovanou živnost i jeden z nejvýše postavených špiónů. Věc je nyní v šetření vnitřní inspekce zpravodajské služby, říká v rozhovoru ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Pokud se potvrdí skutečnosti, o kterých Radiožurnál informoval, je potřeba podle Hamáčka zjistit závažnost a důsledek pochybení. Rozhovor Praha 6:50 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se bude řešit pochybení rozvědky, která svou neobratností vyzradila své utajené sídlo?

Případ, o kterém jste informovali, je v šetření. Chci ujistit občany, že nedošlo k ohrožení bezpečnosti či operací. Současně platí, že problém nastal v době, kdy jsem nebyl na ministerstvu vnitra. Po mém nástupu bylo mým cílem rozvědku stabilizovat, došlo k výměně ředitele a vedoucích pracovníků a současné vedení má moji plnou důvěru.

Dobře, ale je nezpochybnitelným faktem, že adresa utajovaného objektu je i dnes veřejně dohledatelná na webu. A když jsme ji našli my, tak je samozřejmě otázka, kdo další.

Já nezpochybňuji obsah článku, říkám, že ta věc je v šetření, šetří to příslušné orgány rozvědky. A současně říkám, že to je věc, která se netýká současného vedení služby.

Došlo z vašeho pohledu k pochybení toho konkrétního důstojníka?

Pokud se potvrdí to, co je obsahem vašeho článku, tak to určitě chyba byla. A je potřeba zjistit, jak závažná a jaký byl její důsledek.

Jak se to mohlo stát? Vždyť to vypadá, nezlobte se za to slovo, jako úplně amatérské pochybení.

Na to je nejupřímnější odpověď ta, že po mém nástupu do funkce ministra a po nástupu nového ředitele služby ten zmiňovaný pracovník UZSI odešel.

Pochybil tehdejší ministr vnitra a současný šéf armádního resortu Lubomír Metnar, když veřejně řekl jméno špiona, který rozvědku dočasně povede?

To si netroufám tvrdit. Ta věc je v šetření, je to živá věc a to už je opravdu maximum, co k tomu v současné době mohu říct.