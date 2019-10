Důstojník si měl stopy z minulosti ohlídat, říká bývalý šéf Vojenského zpravodajství Andor Šándor

Jeden z nejvýše postavených špionů měl podle zjištění Radiožurnálu registrovanou živnost v utajovaném objektu civilní rozvědky, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace. Jeho jméno přitom zaznělo veřejně i na tiskové konferenci, když byl loni dočasně pověřen řízením celé tajné služby. Ta tím ohrozila i krycí firmy a další důstojníky, kteří na citlivé adrese působí. Jejich identity lze totiž volně vyhledat na internetu. Praha 13:08 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andor Šándor | Foto: Elena Horálková

Co reálně znamená pro službu, že si nechala jeden ze svých objektů?

Je to něco, co službu postihne velmi nemile. Každá dekonspirace zaměstnanců i objektu je závažný problém a je potřeba přemýšlet, proč se to stalo a co se dalo udělat lépe. Také nevíme, kdo všechno ten objekt mohl sledovat a mohl si tipovat další osoby, které se mohou stát terčem nepřátelské akce. Jednoznačně je to velký problém.

Tu konkrétní adresu lze velmi jednoduše vyhledat na internetu. Kdo tedy udělal chybu?

Dneska je problém, a to má každá tajná služba, že v rámci digitalizace státní správy těžko může vstupovat a paralelně vytvářet jiné katastry anebo třeba jiné systémy pojištění. To není doba před 40 lety, kdy stačilo jít na hřbitov, opsat jméno zesnulého a vytvořit si na něj legendu včetně dokladů. Dneska jsou seznamy maturantů, seznamy různých jiných věcí a jsou plně k dispozici na internetu. A to tajné službě práci neulehčuje.

Chyboval tedy ten konkrétní důstojník, když se jeho jméno objevilo na veřejnosti a on stále měl tu adresu veřejně v rejstříku?

Nevím, proč se jeho jméno dostalo na veřejnost.

Jeho jméno se dostalo ven tak, že by pověřen vedením služby. A padlo to i oficiálně na tiskové konferenci.

Pokud jde třeba o šéfa rozvědky, neměl by na sebe držet žádný konspirační byt, neměl by mít nějakou fiktivní adresu. V tom případě se mělo učinit to, že měla být provedena dekonspirace tak, aby novináři nebo kdokoliv jiný nebyl schopen nic dohledat. A samozřejmě na to člověk nemusí být znalec zpravodajského prostředí, aby věděl, že nebyl vybrán na ulici, ale že jde o člověka s nějakým backgroundem v tajné službě a že ta živnost tam nebyla jen tak.

Myslím, že došlo k chybě, kterou měl registrovat sám ten důstojník. Asi si mohl být vědom toho, že když se jeho jméno stane známým, že se budou novináři, ale nejen ti, zajímat o jeho minulost. A pokud zjistí, že pracoval v nějaké firmě nebo měl tedy na sebe napsanou nějakou živnost na určité adrese, tak jim bude zřejmé, že jde o nějaké krytí. A tím může spadnout řada dalších firem. Byť já doufám, že to není tak, aby celá budova patřila tajné službě, pokud to tak je, nepovažuju to za příliš geniální opatření.

Vymazání adresy

Ono to ale podle informací Radiožurnálu právě takto je. Ostatně když se na tu adresu jedete podívat, tak není úplně těžké rozpoznat, že nejde o normální objekt. Všechna okna jsou zakrytá žaluziemi, na střeše jsou speciální antény, všude jsou kamery… Když jsme na tohle přišli my, jak těžké je to pak pro třeba zahraniční špiony?

Je potřeba uvažovat tak, aby nebylo jednoduše rozpoznatelné, jak ta budova působí, kdo do ní chodí, a tak dále.

Adresa podnikání tohoto konkrétního rozvědčíka v Dejvicích byla aktivní až do letošního léta, kdy se o objekt začal Radiožurnál zajímat. Stále se dá ale dohledat v historii záznamů živnostenského rejstříku. Dá se zpětně něco z těch údajů vymazat?

Zpětně se dá dost věcí vymazat, ale ta škoda už se stala. Ale nebudu tady dávat veřejně najevo, jak se ty věci dají dělat jinak.

Zeptám se tedy jinak. Když tento důstojník přecházel do vedení služby, existovala tehdy možnost adresu, na které měl registrovanou živnost, z veřejných rejstříků odstranit?

Myslím, že to nějakým způsobem šlo, ale nevím, zda se tam napíše jen zrušeno nebo se to komplet vymaže. Je to citlivá věc. Ne každá služba má vždy ideální vztahy s orgány státní správy. Takže si netroufám říct, zda služba v tomto zaspala.