Před více než dvěma lety prožívalo hnutí STAN po vypuknutí kauzy Dozimetr svou dosud největší krizi, podpora mu spadla až pod pět procent. Ještě před rokem se kolem těchto hodnot Starostové komíhali, nyní ale v měřeních všech relevantních agentur posílili nad deset procent. Do sněmovních voleb se chtějí zaměřit i na své dřívější voliče z venkova, s nimiž se v poslední době rozešli. Hlavní cíl zůstává: stát se pro více lidí stranou první volby. Analýza Praha 5:00 28. října 2024

STAN se nabízí jako třetí cesta mezi ANO a Spolu. Sice sílí, jádro jeho podpory ale zůstává křehké

Přes léto se v celostátních průzkumech projevil nárůst Přísahy a komunistů, kteří uspěli v evropských volbách. Po zářijových krajských a senátních volbách a zároveň i vládní krizi, která vyvrcholila odchodem Pirátů z vlády, se poměr sil v české politice opět změnil.

Hnutí STAN stálo během vládní krize stranou a nechalo na sebe vzájemně útočit představitele Pirátů a koalice Spolu. „Je to spor mezi ODS a Piráty. Jako Starostové na to koukáme jako vnější pozorovatel,“ zmiňoval 1. místopředseda STAN Lukáš Vlček.

V senátních volbách hnutí obhájilo šest senátorských křesel a v krajích posílilo o pár zastupitelských mandátů a udrží i dva ze čtyř hejtmanských postů. Po odchodu Pirátů z vlády navíc obsadili ministerstvo pro místní rozvoj exhejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a na resort průmyslu místo Jozefa Síkely, který míří do Bruselu, přišel druhý muž hnutí Vlček.

„Jestli je někdo vítězem koaliční krize, jsou to Starostové, kteří získali o jedno ministerstvo navíc, plus na resort průmyslu mohli po Jozefu Síkelovi posadit někoho, v koho mají důvěru, že by mohl zvýšit veřejnou podporu Starostů. Kandidáty do vlády si vybrali šikovně, uvidíme, jak obstojí,“ hodnotí politolog Lukáš Jelínek s tím, že z turbulentního období vychází STAN jako nejkonsolidovanější vládní strana.

To se projevilo i ve voličských náladách. V uplynulých dnech vyšly průzkumy a modely od všech čtyř relevantních výzkumných agentur. Přestože se v dílčích detailech Median, Kantar CZ, STEM a NMS liší, všechny se shodnou na zřetelném nárůstu podpory pro STAN.

U agentury Median Starostové posílili od posledního měření před vládní krizí o 1,5 procentního bodu, u NMS Market Research o 2,8 procentního bodu, v modelu STEM o 3,8 a v Kantaru od posledního měření v červnu o 4,5. Ve všech případech jsou nyní pohodlně nad deseti procenty.

„Turbulentní dění na české politické scéně z posledních týdnů neukazuje pro jednotlivé politické subjekty mnoho stability: STAN těží z oslabení Pirátů a dotahuje se na dlouhodobě druhou ODS,“ řekl analytik NMS Market Research Mikuláš Hanes.

Volba mladých

Starostové skutečně těží především z pádu Pirátů, kteří klesají už delší dobu. Jelikož v minulých sněmovních volbách kandidovaly obě strany společně, je přechod ke Starostům pro podporovatele Pirátů logickou volbou.

„Bývalí voliči uváděli, že jsou zklamáni z celkového jednání Pirátů po odvolání Ivana Bartoše a nelíbí se jim ani to, že Piráti odešli z vlády. Voliče ale zklamala i digitalizace stavebního řízení anebo prostě k Pirátům ztratili důvěru,“ vyjmenovala v Otázkách Václava Moravce Nikola Stárková z Kantar CZ.

Děsit by Piráty měla hlavně čísla Kantaru a STEM, kde se přiblížili pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny. Navíc už nejsou jasnou volbou mladých, u věkové kategorie 18–29 let je začali Starostové válcovat.

„Mladí voliči nacházejí útočiště u STAN. Základna Pirátů zůstává mezi mladými, ale v posledním půlroce přišli o výsadní postavení u nejmladší věkové skupiny,“ popisuje analytik Martin Kratochvíl ze STEM.

STAN kromě těch, kteří odchází od Pirátů, ale získává i zklamané podporovatele ODS, vyplývá z dat Kantaru.

Vidět je to i v přelivech voličů měřených Medianem, které ukazují, že dnešní podpora Starostů je jen z 60 procent tvořena voliči, kteří v minulých sněmovních volbách volili koalici PirSTAN. Zbytek přešel od Spolu či od tehdejších nevoličů.

Přelivy voličů od sněmovních voleb 2021 | Zdroj: Median

Sílící Starostové, oslabující strany Spolu a zároveň blížící se sněmovní volby mohou uvnitř nyní již čtyřčlenné vládní sestavy spustit nové třenice. Nyní v ní totiž zůstane STAN sám proti třem stranám sdruženým ve Spolu. I proto už poslanci STAN mimo záznam říkají, že neočekávají prosazení příliš velkého množství svých stranických priorit.

Třetí cesta

Druhý muž hnutí Vlček poodhaluje, že chce být STAN třetí silou či cestou české politiky.

„Formují se nám tu dva dominantní politické bloky. První je okolo ANO, které nyní hledá potenciální spojence, druhý je koalice Spolu. Nás vidím jako někoho, pro koho se volič může rozhodnout v situaci, kdy nechce být součástí ani jednoho z těchto bloků,“ kreslí pomyslnou politickou mapu.

„Máme morální hodnoty a jsme ukotvení v regionech, máme silné a profesionální osobnosti se zkušenostmi ze všech pater politiky. S ODS cílíme v řadě témat na podobné voliče. Ne ale ve všem, ODS chápu jako více konzervativní a nás jako více středově liberální,“ popisuje.

Než ale budou moci být srovnatelnou silou s koalicí Spolu nebo dokonce hnutím ANO, musí Starostové vyřešit svůj dlouhodobý problém, kterým je malá ukotvenost voličů k jejich značce.

Byť jim podpora roste, dlouhotrvající problém zůstává. Tkví v tom, že sice mají tradičně velký volební potenciál, často největší ze všech stran kromě hnutí ANO, zároveň ale i velmi malé jádro přesvědčených voličů. I proto si tak nesou nálepku strany druhé volby.

„Ze všech stran, které by se v říjnu 2024 dostaly do Poslanecké sněmovny, má nejmenší volební jádro hnutí STAN (2 %), které je sice přijatelné pro široké spektrum voličů, svou volbou si ale nejsou zcela jistí,“ popisuje analytik NMS Mikuláš Hanes.

Nemění se ani pevnost rozhodnutí voličů STAN, ze sněmovních stran jsou dlouhodobě nejméně zakotvení.

Zrůžovění

To vše tak dělá jeho voličskou podporu velmi křehkou. Letošní rok se tak i proto nese ve znamení emancipace, která má zajistit dlouhodobý cíl – přestat být jen přijatelnou druhou či třetí volbou, ale být pro své podporovatele automaticky první volbou.

Období, kdy kandidovali spolu s TOP 09, Piráty a málem i KDU-ČSL je už minulostí. Do červnových evropských voleb šli Starostové samostatně, i když po sněmovních volbách 2017 to byly teprve druhé celostátní volby, do kterých nešli jako přívěsek jiné partaje.

„Změnili styl komunikace i marketingový tým. Začátkem roku vyšli s akcentovanou kampaní, která se do určité míry vymezila i vůči vládě. Tento styl drží a zdá se, že si za cíl vytkli až sněmovní volby, takže evropské a krajské se senátními byly jen milníky na cestě k podzimu 2025,“ popisuje analytik STEM Kratochvíl.

Dřívější pestrobarevný STAN vystřídala po rebrandingu růžovo-žlutá kombinace, provokativní Rakušanovo lednové video a série Debat bez cenzury v místech, kde má hnutí tradičně nejméně voličů. Za novou marketingovou strategií stojí duo Michal Repa a Martin Burgr, kteří v minulosti pomohli Zuzaně Čaputové či Petru Pavlovi.

„Daří se jim tuto komunikační linku držet, což je vyneslo z hlediska čísel bezpečně do pole stran, které by se téměř jistě dostaly do Sněmovny, bez nutnosti diskusí o možném propadnutí jejich hlasů, což se jim ještě před rokem dělo,“ připomíná Kratochvíl.

Návrat na venkov

Předseda Rakušan teď mluví i o tom, že je třeba se zaměřit i na voliče z venkova, kteří STAN opustili, a oni je. A tento návrat na venkov pak zkoordinovat s druhou profilací hnutí – snahou být hlavním hlasem středových proevropských liberálů.

„Musíme s lidmi komunikovat, jezdit za nimi a nespoléhat se na to, že sledují naši práci na sítích nebo v médiích. Takhle to nefunguje,“ zmiňoval Rakušan po krajských volbách v rozhovoru pro Radiožurnál.

Z detailních dat STEM totiž vychází, že Starostové mají nejvyšší podporu u nejmladší věkové skupiny a vedou i mezi vysokoškoláky, s rostoucím věkem a klesajícím vzděláním ale jejich podpora v populaci postupně klesá. I proto dává návrat k venkovskému a maloměstskému voliči v rámci strategie smysl.

„Jsme středové liberální proevropské hnutí. S touto politikou se i pojí určitá témata, ať je to otázka co nejdřívějšího přijetí eura nebo třeba manželství pro všechny. Je ale pravda, že dále od Prahy síla těchto témat slábne. Proto nesmíme zapomínat na to, odkud jsme vzešli a i na celostátní úrovni prosazovat regionální témata. Ať už to je koheze, vyrovnávání meziregionálních rozdílů, financování obcí, decentralizace energetiky nebo boj proti slučování obcí,“ nastiňuje dvě dimenze STAN druhý muž hnutí Vlček.

Volební model podle základních sociodemografických statistik, STEM říjen | Zdroj: STEM