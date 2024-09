Dopis Fialovi. ‚Revoluci nechystáme, vyzvali jsme jen k ideové konferenci,‘ zní z moravskoslezské ODS

Jak ovlivnily vnitrostranické tlaky rozhodnutí Petra Fialy (ODS) odvolat z funkce ministra Ivana Bartoše (Piráti)?

Média během úterý spekulovala o obsahu usnesení krajských organizací ODS, která měl premiér Fiala po nepříliš úspěšných krajských volbách obdržet. Dopisy měly obsahovat třeba i výzvy k uspořádání mimořádného kongresu.

Jedno takové zaslala premiérovi po svém pondělním jednání i moravskoslezská regionální rada. „Šlo o jednořádkové usnesení. Je nešťastně formulováno, nemělo tam být slovo kongres, ale ideová konference," vysvětluje ostravský senátor Zdeněk Nytra (ODS).

„Žádný text usnesení jsem do této chvíle neviděl a nemá žádný vliv na kroky, která teď dělám. Samozřejmě diskuzi uvnitř strany vedeme a povedeme, ale text žádné organizace jsem dosud neviděl,“ uvedl na úterní tiskové konferenci k odvolání ministra Ivana Bartoše premiér Petr Fiala (ODS).

Reagoval tak na dotaz, zda už se seznámil s textem usnesení, který mu měla po nepříliš úspěšných krajských volbách zaslat moravskoslezská regionální rada ODS. Její členové se už během úterý nechali slyšet, že ve straně musí nutně dojít ke změnám. Například místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan už v neděli pro Deník N zmínil, že by Piráti „měli přehodnotit své angažmá ve vládě“.

Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, na pondělním jednání regionální rady, ze kterého vzešlo zmiňované usnesení, se o vládních změnách podle oslovených členů vůbec nemluvilo. „Na programu jsme to původně ani neměli, vyplynulo to z diskuze,“ popisuje jednání ostravský senátor a člen moravskoslezské rady Zdeněk Nytra (ODS).

Podle něj se diskuze zúčastnilo okolo dvaceti lidí, ne všichni byli členy rady. Původně měli řešit především další postup po krajských volbách, sestavování krajské vládní koalice a také druhé kolo senátních voleb. „Pak se ale otevřela i tato záležitost,“ říká s odkazem na usnesení.

Prohlášení, která se objevila v médiích, jsou ale podle něj nešťastná, protože evokují domnělé snahy o revoluci ve straně. „Tam došlo k nešťastné formulaci, protože my jsme primárně nevyzývali ke kongresu. Na tom bývají především volení delegáti. Požadavek, který od některých členů regionální rady zazníval, byla žádost o organizaci ideové konference. Prostě si spíše říct, co nás trápí a kam směřujeme,“ vysvětluje s tím, že právě toto bylo i obsahem onoho usnesení, které on následně v úterý předal předsednictvu strany.

To ostatně potvrzuje také primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS), který se jednání regionální rady také zúčastnil. „Myslím si, že takový ‚diskuzní kongres‘ není nic proti ničemu, ať tu situaci probereme na širším půdorysu členské základny. Tím rozhodně nemyslíme nějakou revoluci. Nevoláme po žádném odvolávání vedení ODS nebo kohokoliv dalšího z vlády. Jde nám o to si říci, jaká situace teď nastala a jak ji můžeme ještě v posledním roce zvrátit,“ popisuje Dohnal.

I proto usnesení podle obou s úterním vládním otřesem nesouviselo. „Šlo v podstatě o jednořádkové usnesení. Jestli pan premiér říkal, že ho ještě ani neviděl, asi měl zkrátka jiné starosti,“ říká Nytra s odkazem na Fialovo prohlášení na úterní tiskové konferenci.

Ideová konference

Podle Nytry má ideová konference začít právě na krajské úrovni. „Jsme domluvení, že v rámci Moravskoslezského kraje uděláme otevřenou Regionální radu, aby mohl přijít kdokoliv, kdo má zájem. A to je ten rozdíl – na kongres i regionální sněm bychom museli dopředu navolit delegáty. V tomto případě je to ale spíše myšleno tak, že kdo má zájem a chce něco říct, ať už pozitivního či negativního, tak aby měl šanci,“ vysvětluje Nytra.

Byl by podle něj nesmysl říct, že ODS nechce diskutovat se svými členy. „Musíme začít u sebe. Vyříkat si v rámci krajů, jestli bylo všechno opravdu tak super. A proč jsme dopadli, jak jsme dopadli. V podstatě provést analýzu,“ podotýká.

I proto podle něj nemá smysl, aby byla tato regionální či celostátní ideová konference uspořádaná už během tohoto týdne. „Musí se to zanalyzovat v rámci regionu, v rámci celé republiky a pak si musíme říct, co dál,“ vysvětluje senátor. Přesné datum ideové konference zatím nezná. „V rámci republiky bude ten rozhovor samozřejmě složitější,“ uzavírá Nytra.