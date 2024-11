Fiala si nemůže dovolit zbavit se ani Černochové, ani Řehky, říká o sporu na obraně Fendrych

Rusko stupňuje útočnou politiku vůči Ukrajině i západnímu světu a náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka se veřejně hádá s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Oba aktéři přitom za konflikt čelí veřejné kritice. „Česká republika zatím zastává velmi solidní postoj vůči Rusku a Ukrajině. Tento střet se ale dá velice dobře využít opozicí, případně Rusy,“ říká pro Český rozhlas Plus komentátor a spisovatel Martin Fendrych. Praha 11:09 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Napětí ve sporu zvyšuje i to, jak důležitou roli oba zúčastnění zastávají. Konflikt je proto aktuálně bez východiska.

„Když se na to podíváte s odstupem, tak vidíte, že si premiér Petr Fiala (ODS) nemůže dovolit vyhodit ministryni obrany, když má 10 měsíců do voleb a když potřebuje mít pražskou ODS na své straně,“ analyzuje Fendrych. „Může si dovolit vyhodit generála Řehku, který je moderní, progresivní generál? V této situaci si myslím, že ne.“

Každý má podle něj navíc výrazné profesní kvality – generál Řehka je schopný efektivně komunikovat s veřejností, ministryně Černochová zase umí sbírat hlasy a posilovat prestiž, pozici i rozpočet armády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl Osobnosti Plus s Martinem Fendrychem

Naopak chybou podle Fendrycha je, že veřejnost dodnes neví, jak spor vznikl.

„Zajímavé je, že si Řehku ministryně obrany vybrala, ze začátku tam byly velké sympatie. Pak se něco stalo, my nevíme co – a to je samozřejmě špatně – a dneska jsou tam velké nesympatie,“ shrnuje.

Vzájemná averze dospěla dokonce do situace, kdy se Černochová místo generála zastává poslance Pavla Růžičky (ANO), který je známý svou kritikou armády. Naopak Řehka má podporu prezidenta Petra Pavla, což pnutí jen zvyšuje, doplňuje komentátor.

Problematicky vidí v současnosti i stav armády, která nedisponuje dostatečným množstvím lidí a selhává v náborech nových vojáků.

„Vláda říká, že jednou z priorit je jasný postoj vůči Rusku a Ukrajině a schopnost země bránit se. Ale to se odehrává spíš ve slovní rovině,“ upozorňuje Fendrych. „Jestli chceme podporovat Ukrajinu, musíme mít kvalitní armádu.“

TikTok? Spíš jít za lidmi

Kromě armády bychom ale měli mít i kvalitní veřejnou komunikaci, zdůrazňuje komentátor. Jen díky tomu by mohla vláda podle něj vysvětlovat své kroky voličům a vytvářet transparentní politiku. Místo toho ale členové koalice jednají za zavřenými dveřmi anebo vymýšlejí kontroverzní strategie, jako je aktivita premiéra na sociální síti TikTok.

„TikTok je síť pro mladé lidi, kde se používají krátká videa, pěstují vtipy, blbosti, lehké věci a zároveň je to trochu i reklamní síť,“ popisuje Fendrych. „A když do toho vstoupí konzervativní premiér a jeho první vystoupení tkví v tom, že si nasazuje prsten, hodinky, kravatu, sako a bere tašku – to je fakt malér.“

Kromě toho je kvůli čínskému zřizovateli platforma považována za bezpečnostní riziko. Premiérův účet proto nebere novinář za dobrý příklad. Předvolební kampaň by podle něj naopak měla být kontaktní.

„Jediná profesně normální cesta je jít za lidmi a vyvracet, co není pravda,“ myslí si komentátor.

Společnost totiž nemá v politiky velkou důvěru. Je to podmíněno historicky, ale i nízkou kvalitou politických osobností nebo nesouladem mezi kroky vlády a daty dodávanými poradní skupinou NERV.

„V roce 2021 se podařilo, že lidi viděli společenství, sounáležitost, spojení. Hodně v tom udělal Milion chvilek pro demokracii, který tehdy dotlačil politiky do toho, že spolupracovali. A to je hrozně cenná věc,“ uzavírá Fendrych.

Proč je těžké shánět nové policisty nebo vojáky? Jaká je profesní pozice ministryně obrany? A kde pramení česká nedůvěra v politiku? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru. Ptá se Barbora Tachecí.