Vojtěch o Mynářově zabijačce: Není standardní takto použít rychlotesty. Prověření jsem zadal hygieně

Od pondělí v Česku začne postupné uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Otevřou se třeba farmářské trhy a autobazary. Profesionální sportovci můžou začít trénovat a konat se mohou i svatby do deseti lidí. Krajská hygienická stanice ve Zlíně se ale také bude zabývat zabijačkou kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech. Zadal jí to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jak potvrdil v neděli v Ranním Interview Radiožurnálu. Praha 10:36 19. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle jakého klíče jste vybírali, co se má kdy rozvolnit, jaké obchody a provozy otevřít?

Primárně podle epidemiologického rizika. Samozřejmě jsme komunikovali s příslušnými resorty – ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem školství jako s klíčovými resorty – a ony měly určitou představu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma v Ranním Interview s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) o uvolňování opatření i Mynářově zabijačce

Posuzovali jsme to v rámci odborné skupiny epidemiologů, jaké je riziko v rámci daných provozů, koncentrace lidí, přenosu nákazy a podobně. Takže tyto provozy, které se nyní rozvolňují za podmínek, které jsme nastavili, to znamená, hygienických pravidel a tak dále, které jsou třeba ve vztahu k farmářským trhům, tak nejsou tak riziková.

K současné situaci, navrhnete v pondělí na vládě nějaké změny v tomto plánu, nebo čísla jsou příznivá a bude to tak, jak jste řekli?

V pondělí určitě nebudeme navrhovat ještě žádné změny. Řekli jsme, že chceme vyhodnotit Velikonoce, a víme, že doba pro skutečně objektivní zhodnocení je minimálně deset až čtrnáct dní. Takže určitě nějaké hodnocení proběhne na konci následujícího týdne.

Jak hodláte kontrolovat dodržování těch podmínek, za kterých mohou být jednotlivé provozovny otevřené, třeba rozestupy lidí v prodejnách nebo počet lidí u zkoušek na vysokých školách?

To samozřejmě v rámci veřejných prostor – ať jsou to trhy nebo obchody – kontroluje hygiena, kontroluje to policie. Spolupracujeme s nimi stejně jako v předchozí době. A pokud se ukáže, že zkrátka nejsou pravidla dodržována, tak provozovatelům hrozí až tři miliony korun pokuta, protože je to porušení zákona o ochraně veřejného zdraví.

Od pondělí bude povolený prodej na farmářských trzích, informovalo ministerstvo zemědělství Číst článek

Pokud jde o vysoké školy, tak tam samozřejmě kontrola nebude asi tak jednoduchá, ale věřím tomu, že vysoké školy k tomu budou přistupovat zodpovědně. Tam to riziko nevnímám. Ale samozřejmě to hlavní jsou zejména farmářské trhy, provozovny, obchody a tam určitě hygiena společně s policií kontrolovat bude.

Počet lidí s nákazou ale bez příznaků má odhalit plošné testování populace na protilátky. Tu studii slibujete už pár týdnů. Kdy se spustí a proč to stále nabírá zpoždění?

Pár týdnů bych neřekl. Možná čtrnáct dní…

Tak dva týdny.

Není to úplně tak jednoduché nastavit kohortu testovaných…

A kdy to bude?

…nyní ještě proběhlo jednání etické komise, která to schválila v pátek. Chceme představit tu studii v úterý na tiskové konferenci a poté by měla být zpuštěna od středy. Předpokládáme, že skutečně příští týden bude zahájena.

‚Úplně v pořádku to není‘

Ještě k těm rychlotestům. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář v pátek ve své hospodě v Osvětimanech pořádal zabijačku. Účastníky, kterých mělo být šest, prý lékařka otestovala rychlotesty. Co na to říkáte? Je to v pořádku?

Úplně se mi to nezdá, protože samozřejmě je pravdou, že v této době máme zakázány hromadné akce…

Mynář ve své hospodě v Osvětimanech pořádal zabijačku. Účastníky nechal otestovat na koronavirus Číst článek

Právě proto.

…více osob, takže úplně v pořádku to není.

To, že měli být otestováni lékařkou, to je v pořádku? Jak se k těm testům dostali?

To se přiznám, že nevím. Slyším to poprvé, že byli otestováni lékařkou. Ale hodnotím to z toho hlediska, jestli byla možná taková hromadná akce, a to si myslím, že úplně ne. V tomto směru jsem už komunikoval s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně a ta to prověřuje. A samozřejmě pokud nebyl dodržen zákon, tak to bude muset řešit, ale…

Dobře. Když Vratislav Mynář říká, že lékařka tu skupinu otestovala rychlotesty, když já budu chtít jet za svou rodinou například na Moravu, kde seženu rychlotesty, abych otestoval svoji rodinu?

Rychlotesty se používají při standardní situaci, například při ukončení karantény a podobně, ale takovéto použití rychlotestů není úplně standardní.

Budete to tedy nějak prověřovat? Bude z toho mít Vratislav Mynář nějaký postih?

Jak jsem říkal, zadal jsem krajské hygienické stanici, ať toto prověří. A pokud tam došlo k nějakému pochybení, tak by určitě postih být měl.