Ministerstvo varuje před skleničkami z Číny, uvolňuje se z nich kadmium a olovo

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na sklenice, při jejichž užívání se mohou do jejich organismu dostat toxické kovy - kadmium a olovo, které se z výrobku uvolňují. Sklenice o objemu zhruba 150 mililitrů jsou ozdobeny půlkruhy ze žlutých a bílých puntíků a prodávají se v balení po třech kusech. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Praha 11:55 5. června 2018 Sklenice, které jsou podle ministerstva zdravotnictví potenciálně nebezpečné. | Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Sklenice pochází z Číny a je na nich barevná nálepka s textem Glassware green apple.

Podle zjištění ministerstva se z jejich okraje pro pití ale uvolňuje nepovolené množství kadmia a olova. V případě, že by spotřebitelé ze skleniček pili, mohly by se tyto toxické kovy dostat do jejich těla.

Hlavní hygienička Petra Gottwaldová v této souvislosti uvedla, že kadmium se dokáže hromadit zejména v ledvinách a játrech a hrozí nebezpečí chronických otrav. Olovo pak může poškodit celou řadu orgánů: ledviny a játra, nervový systém, červené krvinky, cévy a svalstva.

„Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí,“ doplnila hygienička.

Více informací o výrobku je na webu ministerstva.