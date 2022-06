Jak zabránit pedofilům v opakovaném zneužívání? Policie navrhuje vlastní zákon na ochranu dětí

Policie navrhuje přísnější zákony, které by více chránily děti před sexuálním zneužíváním. Přiměl je k tomu aktuální případ z Liberce, kde si muž založil spolek a pořádal dětské tábory a soukromé hlídání dětí, ačkoli byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dětí. Čistý rejstřík při zakládání spolku totiž mít nemusí. Na táborech, které pořádal, pak podle policie znásilnil sedm dětí, dvěma z nich nebylo ještě ani pět let. Praha 5:00 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie chce přísnější zákony na ochranu dětí před sexuálním zneužíváním (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Podle policejního návrhu by s dětmi už nemohl pracovat nikdo, kdo je v minulosti zneužíval. Takový člověk by si v budoucnu už nemohl ani založit spolek pro nezletilé.

„Budeme navrhovat, aby každý, kdo chce pracovat s dětmi, byl povinen doložit osvědčení, že v minulosti nespáchal mravnostní trestný čin na dítěti,“ přiblížil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Návrh chce policie předat prostřednictvím policejního prezidenta na ministerstvo vnitra a žádat vládu, aby se jím zabývala. Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá již reagovala, že resort s tím chce pomoci.

„Uvědomujeme si, že se jedná o velmi citlivé téma a jsme připraveni s dotčenými partnery spolupracovat,“ řekla Malá. „Nicméně v tuto chvíli nemáme k dispozici uvedený návrh, proto se k němu nemůžeme podrobněji vyjádřit,“ podotkla.

Blažkův resort mění přístup

Ministerstvo spravedlnosti, které vede Pavel Blažek (ODS), dosud výtky odborníků o chabé ochraně dětí a mezerách v zákonech odmítalo s tím, že se nechce vracet do 50. let. A požadavek policie, aby zakladatelé spolků věnovaných dětem dokládali bezúhonnost, což nyní nemusí, dosud ministerstvo odmítalo.

Mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka na dotaz Radiožurnálu, jestli návrhy policistů ministerstvo podpoří, odpověděl stroze.

„Domníváme se, že se jedná o závažné téma, proto za ministerstvo platí, že si návrhy a argumenty kolegů z Policejního prezidia rádi vyslechneme a jsme ochotni s nimi jednat a diskutovat,“ řekl Řepka.

Návrh vydávat žadatelům o práci s dětmi osvědčení zvažuje i sněmovní Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí.

„Vydávat osvědčení o tom, že člověk v minulosti nebyl odsouzen za trestné činy spáchané na dítěti, mi přijde nejlépe aplikovatelné. Nikdo by nedostal do ruky informace o trestní minulosti žadatele o práci s dětmi, ale jen osvědčení, jestli tu práci může vykonávat, nebo ne. Myslím, že tohle by nikomu neublížilo a byla by to dostatečná ochrana, aby se nikdo nepovolaný nedostal k práci s dětmi,“ řekla předsedkyně podvýboru Taťána Malá z hnutí ANO s tím, že je nutné jednat s ministerstvem spravedlnosti, vnitra a školství. „A pokud nápad neprosadíme, předložíme ho jako poslanecký návrh,“ sdělila.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN), kterého Radiožurnál zastihl ve sněmovně, na dotaz o prokazování bezúhonnosti lidí ucházejících se o práci s dětmi, prohlásil, že „ty věci se řeší systémově a komplexně“. Detaily sdělit nechtěl.

„My ten návrh rádi předneseme, ale všiml jste si, že je tady 140 tisíc Ukrajinců. Měníme školství od počátku, ty priority jdou postupně, já neumím najednou zařídit úplně všecko,“ řekl a ukončil rozhovor.

Desítky případů

Radiožurnál v pondělí informoval, že policie loni vyšetřovala 36 případů, při kterých zneužil dítě člověk, který na něj měl dohlížet. Tedy vedoucí na táboře, na kroužku, učitel nebo vychovatel. Rok předtím to bylo 28 případů, v roce 2019 pak 34.

Podle expertů za to mohou i příliš slabé zákony. A dokládali to na příkladech, které Radiožurnál zmapoval.

Pořádat tábor nebo taneční kroužek mohou i trestaní pedofilové.



❗Resort spravedlnosti změnu neplánuje a přirovnává zneužívání dětí ke krádeži. „Pokud by někdo kradl v obchodě, tak už by nemohl vykonávat práci spojenou s penězi?"@Radiozurnal1 @iROZHLAScz https://t.co/kL81acz1L0 — Markéta Chaloupská (@Marketa789) June 13, 2022

Slabost zákonů se ukázala třeba na případu muže ze Strakonic, který pohlavně zneužil dítě, dostal podmínku, ale zákaz pracovat s dětmi mu soud neuložil.

Ani nemohl. Zákaz totiž může dostat jen ten, kdo už s dětmi oficiálně pracoval v době, kdy dítě zneužil, což muž ze Strakonic nedělal. Kvůli tomu, že zákaz práce s dětmi nedostal, ale později mohl řídit dětský taneční soubor a pohlavně zneužil teprve třináctiletou tanečnici.

Mezery v zákonech

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra to nazval mezerou v zákoně a ředitel psychiatrické nemocnice v Bohnicích Martin Hollý dodal, že by zákon měl umožnit zakázat někomu činnost, i kdyby ji zrovna nedělal, pro případ, že by v budoucnu chtěl. „Určitě by to bylo rozumné z preventivního hlediska,“ mínil Hollý.

Markéta Poslušná z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti ale sdělila, že resort to nepovažuje za vhodné. „Pokud by někdo kradl v obchodě, tak už by nemohl vykonávat práci spojenou s penězi? Takové vymezení podmínek pro uložení trestu zákazu činnosti považujeme za příliš široké a ponechávající příliš velký prostor pro úvahu soudce,“ uvedla.

A nejde jen o ukládání zákazu, ale o jeho délku. Což se ukázalo na případu pětapadesátiletého učitele z Plzeňska, který byl odsouzený kvůli zneužívání dětí už třikrát, naposledy letos v únoru. Pokaždé dostal zákaz činnosti s dětmi, pokaždé si ale po skončení zákazu znovu našel cestu k dětem a zneužil další.

Zákony totiž dovolují uložit maximálně desetiletý zákaz. Podle znalkyně v oboru psychiatrie a sexuologie Pavly Bittnerové, která na učitele napsala soudní posudek, je to ale málo.

„Tento pán by už s dětmi neměl nikdy pracovat, protože selhává pokaždé, jakmile mu zákaz práce s dětmi skončí,“ řekla Bittnerová.

„Je zvláštní, že naše zákony neumožňují uložit zákaz práce s dětmi na delší dobu nebo natrvalo, protože, kdyby tento pán dostal trvalý zákaz práce s dětmi už dříve, k poslednímu činu vůbec nemuselo dojít,“ upozornila Bittnerová.

S možností ukládat dlouhodobější nebo doživotní zákaz činnosti souhlasí i psychiatr a sexuolog Martin Hollý. „Určitě se za to přimlouvám. Porucha sexuální preference, která často způsobuje, že člověk sáhne na dítě, je celoživotní a není z principu léčitelná,“ řekl Hollý s tím, že léčba dotyčnému pouze pomáhá poruchu „krotit“.

O trvalém zákazu, jako jedné z možností, jak chránit děti před zneužíváním, mluví i směrnice Evropského parlamentu a Rady z prosince 2011. A jedenáct států Unie včetně třeba Slovenska, Polska, Německa a Itálie doživotní zákazy využívá.

Příliš mírné české zákony kritizuje například i europoslanec z KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Česká republika v tomto zaspala a ministerstvo spravedlnosti se nyní tváří, že se nic neděje,“ řekl Zdechovský.

Pokud policejní návrh projde, nebude už v Česku potřeba zakazovat lidem práci s dětmi na doživotí. Žadatelé o práci s nimi, kteří v minulosti zneužili dítě, by totiž nezískali osvědčení a pracovat by s nimi stejně nesměli.

S policejním návrhem vydávat všem žadatelům o práci s dětmi zvláštní osvědčení souhlasí. „Jako člen předsednictva vládní strany ho budu prosazovat a dám si to jako svoji prioritu,“ slíbil.