legislativa

12. 12. 2016 |Mikuláš Klang |Ekonomika

V českých zákonech by se mohl objevit pojem rodinná firma. Navrhuje to Asociace malých a středních podniků, podle níž by to státu umožnilo cíleně podporovat tento druh podnikání. Podle odhadů asociace totiž firmy, které přechází z generace na generaci, tvoří téměř třetinu výkonu české ekonomiky. Návrh neodmítají ministři Andrej Babiš, Karla Šlechtová (oba ANO) ani Jan Mládek (ČSSD).