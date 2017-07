Policie stíhá v kauze ROP další politiky. Poslance Novotného a Borku obvinila z manipulace s dotacemi

Policie obvinila poslance Josefa Novotného z ČSSD a Jaroslava Borku z KSČM. Více než měsíc poté, co sněmovna oba vydala ke stíhání, si zákonodárci převzali obvinění v kauze ROP Severozápad týkající se údajných machinací s evropskými dotacemi. Novotný chystá stížnost, Borka si chce policejní dokument nejprve prostudovat. Poslanci rozšířili řadu 24 stíhaných, mezi nimiž figurují i exsenátor Alexandr Novák či exhejtmanka za ČSSD Jana Vaňhová. Ústí nad Labem 6:00 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a někdejší hejtman Josef Novotný z ČSSD. | Foto: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Poslanci čelí obvinění od minulého týdne. "Pan Borka to převzal před týdnem v pátek, mému klientovi to doručili ve čtvrtek," řekl serveru iROZHLAS.cz Novotného advokát Josef Lžičař. Informaci potvrdil také Borka.

Něco přišlo

"Něco přišlo, ale byl jsem na dovolené, tak teď se tím budu zabývat," uvedl. Oba nejspíš v nejbližší době čeká výslech. "Obvinění jsme převzali, vyslechnuti jsme však zatím nebyli," dodal k tomu Lžičař.

Stíhání se týká třetí vlny kauzy ROP Severozápad, kterou policie rozjela na konci loňského roku díky informacím od spolupracujícího obviněného, exředitele dotačního úřadu ROP Severozápad Petra Kušnierze.

Jaroslav Borka za KSČM | Foto: Khalil Baalbaki

Ukázal na něj Kušnierz

A právě ten na poslance Novotného, někdejšího hejtmana Karlovarského kraje, ukázal během své výpovědi. Podle exšéfa dotačního úřadu byl Novotný jednou z vůdčích postav, která určovala, kdo si na evropské peníze sáhne. Podle Kušnierze tak zařídil 315 milionů pro střední školu v Sokolově, kterou v minulosti vedl.

Borka se podle policie podílel na machinacích jako člen hodnotící komise a pomáhal tak schvalovat nezákonně vybrané projekty. I přes stíhání zůstává lídrem karlovarské kandidátky do podzimních voleb. "Věříme, že výsledek bude nulový, že nebude zjištěno nic proti zákonu. Na základě toho je stále lídrem naší kandidátky," řekl serveru iROZHLAS.cz šéf karlovarské organizace KSČM Josef Murčo.

Oba poslanci jsou obviněni z poškození finančních zájmů Evropské unie a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, Novotný navíc ze zneužití pravomoci úřední osoby a účasti na organizované zločinecké skupině. Oba tvrdí, že jsou nevinní.

Kušnierz z kauzy ROP ukázal na poslance Novotného: své bývalé škole přihrál dotaci 315 milionů Číst článek

'Podáme stížnost"

Advokát Lžičař již chystá protiútok. "Určitě podáme stížnost, ale předpokládám, že bude zamítnuta," přiblížil. Zvažuje také požadavek na zopakování některých úkonů, které již v kauze běžící od loňského prosince proběhly. "To ještě uvidíme, až nás pustí do spisu. I advokáti, kteří jsou tam déle, ještě nevědí, co v něm je," uvedl Lžičař.

Policie spočítala, že skupina údajně zmanipulovala přes 500 projektů a způsobila škodu bezmála 14 miliard korun. Podle obvinění stáli v čele podnikatelé Daniel Ježek a Alexandr Novák. Kušnierz vyšetřovatelům například popsal, že Nováka oslovoval jako Kapitána a Ježka jako Pana Velkomožného. Jejich příkazy pak politici a úředníci údajně bezvýhradně plnili. Ježek je kvůli případu již od konce loňského roku ve vazbě, soud nedávno zamítl jeho žádost o propuštění.

Novák je stále v Německu

Alexandr Novák na snímku z roku 2012. | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Nováka loni 24. prosince zadržela na základě německá policie na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Exsenátor s německým občanstvím aktuálně čeká ve vydávací vazbě na rozhodnutí, zda bude vydán do Česka. Německá strana však nedávno požádala o doplnění informací, aby mohla o Novákově vydání rozhodnout.

V případu čelí stíhání také bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD), její někdejší náměstek Arno Fišera (ČSSD), starosta Chebu Petr Navrátil (ČSSD), karlovarští politici z ČSSD Jakub Pánik a Miloslav Čermák či exnáměstek karlovarského hejtmana a místostarosta Mariánských Lázní Petr Horký z ČSSD.