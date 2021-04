V Obříství vzniká tunel pod Labem. Přivede vodu pro Kladno, Kralupy a Slaný, celkem pro 200 tisíc lidí

Cesta do hluboké jámy vede po žebříku, který má několik desítek příček a odhadem má 12 metrů. Jedna roura má průměr 1220 milimetrů. Po přikrčení lze vidět blikající světélko a to je razící štít.

„Jsme zhruba dva metry pod dnem řeky Labe a 85 metrů daleko,“ sděluje stavbyvedoucí Jan Brabec. „Vpředu je razící štít osazen řeznou hlavou s validitými disky. Řezná hlava se otáčí a drtí materiál na menší kusy,“ dodává.

Na místě je také Ředitel společnosti Vodárny Kladno - Mělník. „Je to jediný razící štít, který je v České republice dostupný. Voda poteče z prameniště Mělnická Vrutice a Řepínský důl a bude to voda pro Kralupy, Kladno, Slaný a další. Je to tedy voda pro 200 000 obyvatel,“ vysvětluje ředitel Josef Živnůstek.

Celá akce vyjde zhruba na 100 milionů korun a životnost potrubí bude téměř 100 let.

Stavba nového potrubí pod řekou Labe | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Stavba shybky u Obříství | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas