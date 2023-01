Soud zastavil trestní stíhání šéfa lihové mafie Březiny v kauze ovlivňování svědků. Žalobci se chtějí odvolat

Olomoucký vrchní soud zastavil trestní stíhání šéfa lihové mafie Radka Březiny a dalších dvou mužů v souvislosti s kauzou ovlivňování svědků. Brněnský krajský soud jim za to v červnu 2021 původní tresty uložené za obchody s nelegálním lihem zpřísnil v podobě souhrnných trestů, Březinovi zvýšil trest ze 13 let na 14 let a devět měsíců. Olomouc 15:58 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Březina | Zdroj: Profimedia

Vrchní soud odůvodnil zastavení stíhání tím, že o těchto skutcích již bylo pravomocně rozhodnuto, potvrdil v úterý Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Zastavení trestního stíhání se týká také Pavla Čanigy a Ivana Kováříka.

Vrchní soud o zastavení trestního stíhání rozhodl v neveřejném jednání v prosinci, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik. „Soud rozhodl, že se u těchto obžalovaných zastavuje trestní stíhání, neboť o těchto skutcích již bylo pravomocně rozhodnuto,“ uvedl mluvčí.

Podle soudu bylo o této trestné činnosti rozhodnuto již v hlavní daňové větvi lihové mafie, kdy byli všichni tři obžalovaní odsouzeni za zkrácení daně a současně za účast na organizované zločinecké skupině.

Druhý z těchto trestných činů vrchní soud považuje za trestný čin trvající. Ovlivňování svědků tak podle něj spadá do trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, o kterém však již bylo pravomocně rozhodnuto v daňové větvi celé kauzy.

Žalobci z olomouckého vrchního státního zastupitelství s tímto závěrem nesouhlasí a chtějí podat dovolání. „Je pravda, že trestný čin účast na organizované zločinecké skupině je trvajícím trestným činem, ale máme za to, že tady jde o dva paralelně probíhající skutkové děje,“ řekl Petr Šereda z vrchního státního zastupitelství.

„Pokud by byl přijat závěr, že rozhodnutím byť jen o malé části trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je rozhodnuto vše, znamenalo by to, že orgány činné v trestním řízení nebudou moci postihnout trestnou činnost v celém rozsahu,“ dodal Šereda a poukázal na to, že trestná činnost vychází zpravidla najevo postupně.

Další obžalovaní

Podle mluvčího Nejvyššího státního zastupitelství Petra Malého o případném podání dovolání ještě nebylo rozhodnuto. „Podnět Vrchního státního zastupitelství v Olomouci stále posuzujeme,“ uvedl Malý.

Podle původního rozsudku brněnského krajského soudu se zlínský lihový boss Radek Březina pokusil z vazby v letech 2012 až 2014 uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Svědkům pak takto zprostředkovaně nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků.

Kromě Březiny soud rozhodl o zastavení trestního stíhání také u Pavla Čanigy z Likérky Drak, kterému brněnský krajský soud zpřísnil původní trest o půl roku na dvanáct let a u správce Březinových budov Ivana Kováříka, jemu uložil souhrnný trest devět let a osm měsíců, rovněž o půl roku přísnější.

Soud potrestal i další obžalované. Případem Březinovy exmanželky, která dostala čtyři roky vězení, bývalého jednatele Morávia-Chemu Radovana Dalajky, kterého soud potrestal 3,5 lety vězení, a Martina Kalakaje, který dostal podmíněný trest, se bude ve čtvrtek zabývat vrchní soud.

U zbývajících obžalovaných Pavla Bubláka a Miroslava Pantlíka, kteří dostali podmínku, je rozsudek již pravomocný, stejně jako u Březinovy sekretářky, která byla obžaloby zproštěna.