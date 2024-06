Sektářství může propadnout každý. Zaznívá to v šestém bonusovém díle podcastu Stoupenci. Podle religionisty Zdeňka Vojtíška nebo forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové nemusí jít vůbec o naivní nebo nevzdělané lidi. Naopak. Seskupení často drží koktejl silné závislosti, důvěry, víry v lepší život i izolace od normálního světa. Vůdce jakékoli sekty přitom nemusí mít kromě narcismu žádné zvláštní předpoklady.

Vyučený kuchař Richard Šiffer budoval kutnohorskou sektu zhruba 20 let. Byl léčitel a právě ze svých klientů, kterým v kutnohorském panelové domě radil, si vybíral adepty do vnitřního kruhu.

„Jakási hierarchie ve struktuře těch lidí, kteří byli kolem něj, se obměňovala. Bylo to velmi proměnlivé,“ popsala u Městského soudu v Praze někdejší členka sekty.

V užším kruhu mohlo být kolem 30 lidí. Většina z nich měla vysokoškolský titul. Richardovi věřili inženýři, pedagogové, lékaři i jeden vědec. Předního českého odborníka na sekty a nová náboženská hnutí Zdeňka Vojtíška fakt, že učení sekty propadají i vysokoškoláci, nepřekvapuje.

„Tito lidé mají obvykle více otázek o smyslu svého života a je pro ně v některých chvílích důležitější najít na tyhle otázky uspokojivou odpověď. A našli ji právě u pana léčitele,“ popisuje religionista v šestém – bonusovém díle – podcastu Stoupenci.

Stoupenci Příběh kutnohorské sekty a praktiky jejího vůdce Richarda Šiffera přibližuje nový pětidílný podcast Radiožurnálu Stoupenci. 1. díl: Léčil nás On

Na začátku byl samozvaný léčitel. Richard Šiffer. Navštěvovali ho klienti, kteří již měli stanovenou diagnózu, ale i jen ti, kteří se necítili dobře. Léčil přikládáním svých rukou na holou kůži. Tvrdil, že říká orgánům v těle, co mají dělat. 2. díl: Vnitřní kruh

Pro část klientů časem přestal Richard být jen léčitelem. Stával se jejich důvěrným přítelem a životním rádcem. Richard sice nevypadal jako duchovní vůdce, ovlivnil ale životy desítek lidí.

3. díl: Richardova pravda

Richard hlásal bizarní teorie a nauky, u žádné nezůstal příliš dlouho. Některým to ale imponuje. Richard se pro ně postupně stává takřka svatým mužem oproštěným od nízkých potřeb. V soukromí byl ale jiný. Co pro něj ženy znamenaly? Jak naléhavý byl jeho hlas?

4. díl: Bezmezně oddaní

Lidé, kteří Richarda obklopovali v posledním roce jeho života, v něm viděli Boha. Slepě poslouchali jeho příkazy. Jejich Bůh ale začíná být krutý. Bezmezná oddanost přivede Richardovy stoupence až k drastickým lesním rituálům, ve kterých šlo o život. Proč se jich účastnili?

5. díl: Z druhého břehu

Richard se po tragických událostech uvnitř jeho společenství rozhodne zemřít. Po jeho smrti jsou jeho stoupenci opuštěni. Pomalu začínají procitat. Ještě dlouho ale mají pocit, že slyší jeho hlas. Kolik času budou ještě potřebovat, aby zapomněli? A mohou vůbec zapomenout?



U pozorňuje i na další rovinu vztahů v sektách, a to na působení členů na vůdce. „Stoupenci pomalu utvářejí svého vůdce. Ubezpečují ho, že má nějaké nadlidské mimořádné vlastnosti. Vůdce obvykle nenutí lidi k tomu, aby ho uctívali a zbožňovali, ti lidé to dělají sami, dělají to přirozeně a rádi,“ popisuje.

V podcastu Stoupenci vystupuje Barbora, která chodila k Richardovi Šifferovi na údajné léčení, ale do sekty nepatřila. Někteří klienti se podle ní Richarda ptali na otázky, které jí připadaly mimo zdravý rozum.

„Oni se ho neptali jenom na zdravotní problémy, ale na to, co s tím nesouviselo, jestli mají rekonstruovat byt, vzít si hypotéku,“ vzpomínala.

Mimořádné vlastnosti?

Richard tvrdil, že má speciální vlastnosti, že se nepotí, má jinou kůži nebo že umí ovládat čas a ledacos zařídit. Všechno zaznívá na unikátní skrytě pořízené nahrávce z roku 2022, kterou má Radiožurnál k dispozici. „Určitý věci jsem schopen zařídit ze své pozice,“ tvrdil v jeden moment.

Podle religionisty Vojtíška nemusejí mít vůdci sekty zvláštní kvality, mimořádné vlastnosti nebo vizáž. Spojuje je ale narcismus. O sebelásce mluví i forenzní psycholožka Ludmila Čírtková.

„U narcistní povahy to sebevědomí je nikoli velké, ale spíše hodně zranitelné. Tak vy potřebujete pořád dodávat nějaké posilovače, že opravdu jste něco extra. Kolik lidí máte pod svou kontrolou, kolik lidí vám udělá to, co vy si přejete, kolik lidí vám sklání nějakou poklonu nebo obdiv,“ přibližuje.

Ten, kdo se nechá podle Čírtkové zmanipulovat, nemusí být naivní nebo hloupý. Velkou roli hraje izolace od okolí a závislost na manipulátorovi.

„Tyran i sekta izolují oběť, takže se vzdaluje pomoc. Do mě pronikají takzvané introjekty, což jsou deformace psychiky, které přebíráme od pachatele. Takže se dostáváme do stavu, že já myslím stejně a já tomu věřím,“ vysvětluje.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.

