Už žádná voda pod Benešovým mostem. ŘSD nechalo vyjmout porouchanou klapku v Ústí nad Labem

Z protipovodňové vany v Ústí nad Labem 14. srpna dopoledne technici vyndali porouchaný zpětný ventil. Silnici podél řeky kvůli závadě zaplavila na přelomu roku voda z rozvodněného Labe. Klapku ucpal hadr a nánosy. Ředitelství silnic a dálnic tehdy slíbilo opravu a využilo k tomu právě období, kdy je sucho a v řece málo vody. Ústí nad Labem 9:06 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zpětná klapka má zajistit, aby se na silnici v protipovodňové vaně nedostala voda z rozvodněného Labe a zároveň se ze silnice potrubím pryč dostala dešťová voda. Při posledních povodních mechanismus nefungoval – voda silnici zaplavila. Proto nechalo Ředitelství silnic a dálnic porouchanou klapku vyjmout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ŘSD nechalo vyjmout porouchanou klapku, kvůli které se dostala na silnici pod Benešovým mostem voda

„Příčina byla naprosto banální – bylo to zneprůchodnění té klapky nějakou náplavou, dokonce mám pocit, že to byl nějaký hadr. Ta klapka se pak nedovřela a voda vnikla do protipovodňové vany. To vytažení ovládání má zajistit, aby se voda dostala ze silnice, ale na ni ne,“ popsal mluvčí silničářů Jan Rýdl.

Porouchaný díl si odvezl holandský výrobce k repasi – opravě do Hodonína. Pokud nepůjde opravit, dodá stejnou klapku úplně novou. Zhruba za šest až sedm týdnů by měla firma součástku znovu umístit do zařízení, které pak celé musí podle Rýdla prověřit.

„Provedeme tu takovou simulovanou povodeň za drobného dopravního omezení, abychom si byli jisti, že je to zařízení v úplném pořádku – funkční tak, jak má být,“ vysvětlil Rýdl.

Podle něj je ale také možné, že celé zařízení předají vodohospodářům. „Myslíme si, že to je spíš infrastruktura řeky a ne silnice. Začínáme jednat s povodním, abychom jim to předali,“ potvrdil Rýdl.

Bez ohledu na případné předání mají silničáři připravený harmonogram revizí celé technologie na dalších pět let tak, aby se pochybení neopakovalo.

Fotogalerie (9)