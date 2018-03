9. 12. 2014 |Petr Jansa |Ekonomika

Nový šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa chce pokračovat v modernizaci dálnice D1 a vložit se do sporu o nekvalitní dálniční povrch u Ostravy. Kroupa do června letošního roku pracoval jako ředitel závodu Praha a právě modernizaci D1 měl na starosti. Do křesla generálního ředitele ŘSD oficiálně usedne zítra.