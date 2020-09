Výběr z médií: zájem o očkování proti chřipce, dvě miliardy za testy na koronavirus a obnova Poldovky

Lékaři upozorňují, že volných vakcín na očkování proti chřipce rychle ubývá. Třicet z nich vyzpovídala Mladá fronta Dnes a zjistila, že části z nich zásoby už zcela došly, zájemci proto nemají otálet. Podle Hospodářských novin již stálo testování na koronavirus pojišťovny, firmy i samoplátce přes dvě miliardy korun. A Lidové noviny se věnují žádosti Jiřího Kájínka o obnovu procesu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:46 18. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část praktických lékařů už letos nemá vakcíny na chřipku - mohu za to i obavy z koronaviru. (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels

E15

Kladenské hutě Poldi by znovu mohly začít fungovat. Píše o tom deník E15. Podle něj v nich má vzniknout kovárna a taky žíhací pece. V areálu Poldi teď spuštění výroby chystá asi deset zaměstnanců. V budoucnu by tam – podle vlastníka hutí – mohlo pracovat až sto lidí. Poldovka teď patří společnosti Opimo Trade. Ta chce v areálu začít vyrábět ocel a taky kované tyče. Očekává, že zakázky bude mít hlavně z Německa a Španělska. Deník E15 ale píše, že je pravděpodobné, že se v hutích nic vyrábět nezačne. Produkce oceli se podle něj teď v Evropě nevyplatí, levnější je totiž tuto surovinu dovážet z Číny.

MfD

Pokud se letos chcete nechat očkovat proti chřipce, neměli byste čekat, a co nejdřív byste měli zavolat svému doktorovi. Mladá fronta Dnes oslovila třicet praktických lékařů z celého Česka – část z nich už žádné volné vakcíny nemá. Někteří dokonce vytváří pořadníky, podle kterých rozhodnou, kdo vakcínu dostane a kdo ne. Stát sice letos objednal 850 tisíc vakcín, což je víc než v minulých letech, kvůli zvýšenému zájmu o očkování to ale stačit nebude. Víc lidí má letos o prevenci proti chřipce zájem kvůli epidemii koronaviru. Lidé se bojí, že by mohli dostat obě nemoci zároveň, což by mohlo mít fatální následky i pro zdravé lidi, píše Mladá fronta dnes.

Regionální deník

Na úklid nedopalků od cigaret pohozených v ulicích budou nejspíš nově přispívat i samy tabákové firmy. Všímá si toho Regionální deník. Výrobcům cigaret by poskytování příspěvků měl nařídit zákon o omezení plastů. Ten už ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení. Tabákových firem se zmíněná povinnost bude týkat proto, že v cigaretách jsou plastové filtry. Peníze na úklid mají podle nového zákona obcím posílat i jiné firmy – například ty, které vyrábí vlhčené ubrousky nebo balónky. Některé výrobky pak zákon zakáže dokonce úplně: má jít například o vatové tyčinky na čištění uší, plastové příbory nebo brčka. Podrobnosti najdete v Regionální deníku.

Hospodářské noviny

Už dvě miliardy korun zaplatily v součtu české pojišťovny, firmy i samoplátci za testy na koronavirus. Hospodářské noviny vypočítávají, že od začátku epidemie zdravotníci provedli už víc než milion testů, každý z nich stojí 1800 korun. Nejvyšší částku za testy zatím utratily zdravotní pojišťovny, které hradí odběry nařízené hygieniky nebo praktickými lékaři. Pravděpodobně nejvyšší sumu, asi 400 milionů korun, zatím vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ostatní zdravotní pojišťovny mají méně klientů než VZP, a proto taky za testy zaplatily méně. Třeba Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra na testování svých klientů vynaložila zatím 76 milionů. Velké sumy ale na výtěry vynaložily například i firmy, které své pracovníky chtěly otestovat preventivně nebo například zaměstnávají pendlery.

Lidové noviny

Pravomocně odsouzený vrah Jiří Kajínek znovu požádá o obnovu procesu. Řekl to Lidovým novinám. Kajínek za dvojnásobnou vraždu dostal v minulosti doživotní trest. Na svobodu se dostal před třemi lety poté, co mu prezident Miloš Zeman udělil milost. Kajínek ale tvrdí, že zločiny, za které byl ve vězení, neudělal. O obnovu procesu v minulosti žádal několikrát. Soudy mu nikdy nevyhověly, protože nepředložil přesvědčivé důkazy o své nevině.

Právo

Policisté se nechali uplácet od řidičů luxusních aut. To je titulek pátečního deníku Právo. Popisuje případ dvou policistů, kteří při společných službách údajně zastavovali vozy, které výrazně překročily povolenou rychlost. Nejméně v deseti případech si údajně řekli o úplatek a pak řidičům dali pokutu za méně závažný přestupek. Policisté si ke kontrolám záměrně vybírali luxusnější vozy, o kterých předpokládali, že jejich řidiči jim úplatek dají, píše Právo. Podle něj takto celkem získali víc než 26 tisíc korun. Generální inspekce bezpečnostních sborů oba policisty obvinila už v únoru, zjistil deník Právo. Oba už mezitím od policie odešli. Teď jim hrozí až desetileté vězení. Trestnímu stíhání čelí taky všech deset řidičů, kteří policisty údajně podplatili. Ti můžou dostat až šestileté tresty.