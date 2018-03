Zneužívání dětí, Klausovo svaté právo, Bakala i novináři. O čem si Zeman povídal s šéfredaktorem MF DNES?

O podnikateli Zdeňku Bakalovi, českých médiích a novinářích, drzosti bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, prezidentovi Václavu Klausovi a reakci jeho institutu na inaugurační projev i problémech šéfa čínské CEFC. Prezident Miloš Zeman o těchto a dalších tématech mluvil se šéfredaktorem Mladé fronty DNES. Přečtěte si výběr těch nejvýraznějších výroků z jejich rozhovoru. Praha 12:50 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během inaugurace. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

O Babišově vládě a Werichově bonmotu

Miloš Zeman mimo jiné pro Mladou frontu DNES komentoval snahy o sestavení vlády a vyvrátil tvrzení, že má v záloze připravenou úřednickou vládu pro případ, že by ČSSD vstup do vlády odmítla a premiér se nedohodl s SPD. Pro premiéra v demisi by ale měl doporučení: „V takovém případě bych doporučil Andreji Babišovi podle bonmotu Jana Wericha ‚Když tu není ta, kterou mám rád, mám rád tu, která tu je‘, aby uzavřel onu dohodu na 115 hlasech ve sněmovně.“

Mladá fronta DNES Deník vydává mediální skupina Mafra, jejímž vlastníkem se v říjnu 2013 stala společnost Agrofert – v té době vlastněná ministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který vydavatelství koupil od německé společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft GmbH. V únoru 2017 Andrej Babiš akcie svých firem Agrofert a SynBiol kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do dvou svěřenských fondů. Převod do fondu se týkal i mediálního domu.

O problémech šéfa CEFC a Bakalovi

Když se novináři prezidenta zeptali, zda kauza šéfa CEFC Jie Ťien-minga bude mít dopad na pověst čínských investorů v Česku, Zeman to rozhodně odmítl. „Když si vzpomenete, jak jsem ve svém inauguračním projevu mluvil o Zdeňku Bakalovi, tak zjistíte, že každý z potenciálních investorů může být - ať už právem, nebo neprávem, v Bakalově případu právem - napaden z tunelování nebo z neetického jednání. To je bohužel součást ekonomiky a já jsem vděčný každému politikovi, který proti těmto jevům bojuje,“ řekl v rozhovoru.

O novinářích a opovržení

Na dotaz, zda inauguračním projevem ukazoval v novém volebním období větší pokoru, kterou sliboval krátce po zvolení, odpověděl, že přichystané byly dvě verze projevu – jedna s konkrétními jmény a jedna bez nich. A ačkoliv se rozhodl během inaugurace pro variantu bez nich, v rozhovoru pro deník je už vyjmenoval.

„Takže (Petr) Honzejk nebo (Erik) Tabery jsou placeni Zdeňkem Bakalou a podle mého názoru si každý, kdo bere peníze od Zdeňka Bakaly, zaslouží opovržení. Zadruhé, (Alexandr) Mitrofanov, který rozděluje lidi na občany a obyvatele, si rovněž zasluhuje opovržení. A měl by si uvědomit, že rodák z Rostova na Donu by neměl příliš zasahovat do českých politických struktur, uvedl prezident a pokračoval: „Nu, a zatřetí, jestliže má Jiří Pehe pocit, že zemře půl milionu mých voličů a situace bude jiná, tak je to tak trošku hyenismus.“

Miloš Zeman v MF Dnes opět vyjmenoval novináře, kterých se bojí. Je mi ctí, že vedle Petra Honzejka, Jiřího Pehe, pracovníků ČT a Alexandra Mitrofanova zmínil i mě. — Erik Tabery (@etabery) March 22, 2018

O Klausově svatém právu

Na inaugurační projev reagoval kriticky Institut Václava Klause, ačkoliv Zemanův předchůdce většinou stojí za jeho kroky. Podle hlavy státu to může mít hned několik vysvětlení: „Třeba má rád Zdeňka Bakalu, to je první varianta. Druhou variantou je, že má rád česká média. Protože v mém inauguračním projevu zazněly dva útoky. Útok na Bakalu a útok na česká média včetně České televize. Nu, a Václav Klaus má svaté právo milovat Zdeňka Bakalu a svaté právo milovat ať už Českou televizi, nebo jiná česká média.“

O obludném 'zneužívaní' mladých

Když přišla řeč na Českou televizi, prezident řekl, že o ní v jeho inauguračním projevu zazněla pouze jedna věta a je problém „topkařů“, jestli vyvolala jejich „pochodové cvičení Vladislavským sálem“. Rozhovor pak ale zavedl jinam: „Mě spíš zajímá to, že dochází při demonstracích ke zneužívání mladých lidí, z nichž řada si ani tuto jedinou větu nepřečetla. Typickým příkladem je dvanáctiletá holčička, která vyzývala ke svržení Babiše, Zemana a Okamury. To pokládám za obludné zneužívání dětí.“

O Sobotkově drzosti

Prezident při rozhovoru také narazil na bývalého premiéra Bohuslava Sobotku z ČSSD a jeho názor na koalici. „Pokládám za neobyčejnou drzost, jestliže člověk, který ČSSD dovedl k sedmi procentům, dnes rozdává knížecí rady,“ uvedl s tím, že chce věřit, že dvojice Jan Hamáček s Jiřím Zimolou bude natolik silná, aby dokázala situaci srovnat.