Útoky na černomořské loďstvo jsou úspěchem, ale celkové cíle byly vyšší, říká analytik Bříza

Velení ukrajinského letectva hlásí, že jeho protivzdušná obrana sestřelila většinu z desítek ruských dronů, které útočili v několika vlnách. Útoky byly vedené podel frontových linií, hlavně v jihoukrajinské Chersonské oblasti. Další útoky proběhly v Oděské oblasti. Podle bezpečnostního analyika Vlastislava Břízy se ale nejedná o odvetný útok za poškození ruské výsadkové lodi Novočerkassk. Rozhovor Kyjev 19:28 27. prosince 2023

Ruská výsadková loď Novočerkassk. | Zdroj: Reuters

Dá se ruský noční nálet brát jako odveta za útok, který podnikly ukrajinské síly v noci na úterý a při kterém byla vážně poškozena velká výsadková loď Novočerkassk, anebo jsou dronové útoky běžnou součástí války?

Pouze částečně. Vy jste vlastně tu odpověď shrnula sama. Systémové útoky, které probíhají prakticky každý den či každý druhý den, mají za cíl snížit morálku Ukrajiny, mají za cíl zničit energetickou infrastrukturu. Tento útok, který jsme viděli, ničím nevybočuje. Znamená to, že jako odvetné opatření proti té bezesporu velké ztrátě, která byla černomořskému loďstvu způsobena, bych to úplně neviděl.

Dá se ještě čekat odveta právě za ten zásah ruského plavidla, na který byly odpáleny střely z ukrajinských bombardérů?

Je otázka, jestli to nazvat odvetou. Domnívám se, že Rusové to sami ani tak nepopíší. A povšimněme si, že oni tu škodu, která byla způsobena a která se ukazuje jako devastační, bagatelizují. Oni zřejmě nemají důvod odpovídat na to, co nebylo poškozeno. To říkám v „ironicky“. Tak to prostě je.

Rusové se budou dále soustředit na energetickou infrastrukturu. Pokud bychom měli vidět odvetný útok na to, na co se ptáte, tak by byl zaměřen spíše na civilní obyvatelstvo. Bylo by to možné, ale já to zásadně nepředpokládám.

Pokud jde o zásah toho zmíněného ruského plavidla, tak dá se už v tuhle chvíli říct, jak významný byl? Jestli to má význam spíš emoční nebo i vojenský?

V tomto případě význam je opravdu i vojenský. Shrnul bych to jednoduše, potopení nebo minimálně těžké poškození této výsadkové lodi je velice citlivé pro ruské námořnictvo. Je to již třetí zničení v pořadí od začátku války, jedná se o výsadkovou loď třídy Ropucha. Tato třída byla vyráběna v Gdaňsku v Polsku, nikoliv v Sovětském svazu. Rusové za ní nemají adekvátní náhrady, proto je poškození tří jednotek této výsadkové lodi citlivé.

Tyto lodě používají nejen k přesunu jednotek, materiálu, ale především munice, ale i dalšího vojenského vybavení. Na této lodi se ukazuje, že byly minimálně rakety Grad, které měly být použity proti Ukrajině. Bylo tam také několik tisíc dělostřeleckých granátů. Zásah této lodi je opravdu citlivý.

Jediné vítězství

Ruský ministr obrany Šojgu v úterním bilančním rozhovoru prohlásil, že jejich silám se podařilo úspěšně potlačit ukrajinskou protiofenzivu a postupují na všech frontách. Tiskovou konferenci měl také náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. Jak to jeho vystoupení podle vás vyznělo?

Ještě dokončím útok na černomořské loďstvo. To je totiž to jediné, avšak důležité vítězství ukrajinské strany v tomto roce. Ukrajině se podařilo vytlačit ruskou černomořskou flotilu ze západní části Černého moře. Toto vítězství nesmíme podceňovat. Již se nebavíme o obilné dohodě, Ukrajina si je schopna sama ohlídat ten koridor. To je velká porážka ruské armády letošního roku.

Pravdou je, že cíle byly vyšší. Dnes se ukazuje, a ukazují to i odtajněné zprávy, že ukrajinské jednotky chtěly rozetnout ruskou armádu vedví. Měly dojít k Melitopolu a rozetnout armádu. To se nepovedlo, generál Zalužnyj jako vrchní velitel ukrajinské armády nezdar sám uznal. On sám se omluvil za chybu, kterou v tomto plánování podcenil.

Čekal, že při tak obrovských ztrátách, který za rok a půl ruská armáda utrpěla, tedy 300 000 mužů, což je víc než 80 procent počátečních sil, to bude pro Rusko fatální úder. V tom se Zalužnyj mýlil a za to se i omluvil. Podcenil situaci, která v historii hrála roli vždycky.