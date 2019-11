České pivo dobývá puritánský Utah. Ležák tam od dob zakladatele vaří tradičním způsobem

Otevřít si pivovar mezi puritánskými mormony nevypadá zrovna jako chytrý byznys plán, ale Josef Petráš to v roce 2001 udělal, protože se mu stýskalo po pivu, jak ho znal z domova.

Z Československa utekl začátkem osmdesátých let. A přestože před sedmi lety zemřel a jeho žena Helena podnik prodala, funguje Bohemian Brewery, tedy Český pivovar, u Salt Lake City pod novými americkými vlastníky stále ve stejném stylu. Dál sází na pivo středoevropského, primárně českého typu.

„Měli jsme štěstí, že jsme jako podnik vyrostli v době, kdy tady v Utahu skoro žádné pivovary nebyly. Po dvaceti letech jich je spousta, ale my stále sílíme a hodně nových pivovarů k nám vzhlíží. Jsme svým zaměřením jedineční, noví majitelé si to uvědomují a nechali tradici nedotčenou,“ popisuje pro Radiožurnál Kelly Schaeffer z managementu Bohemian Brewery.

„Pivo vaříme způsobem, jaký je v celé Americe velmi vzácný, protože zabírá víc času a používáme při něm ingredience, které tu jen tak nedostanete. Vytvořit fantastický ležák je umění a věda zároveň. Mohli bychom si to zjednodušit, ale pořád to děláme postaru,“ dodává.

Schaeffer patří k většině zaměstnanců, která tu i pod novým vedením zůstala z dob českého majitele a zakladatele.

Ležák zraje v tancích

Vrchní sládek Brian Ericksen stále pracuje podle zásad, se kterými milovník pivních ležáků Josef Petráš tenhle pivovar pod utažskými velehorami zakládal. I když jednu už pivovar porušuje - Petráš byl totiž fundamentalista a za pořádné pivo považoval jen a pouze ležák plzeňského typu.

„Rád říkal, že se Američani snaží znovu vynalézt kolo. Narážel na ty všelijaké módní novinky, kterými pohrdal. Říkal, ať si v tom Američani pokračují, ale on že bude vyrábět pořádný, lahodný ležák. Většinu jich děláme dvojitým rmutováním, což je tu unikátní, většina amerických pivovarů to považuje za ztrátu času,“ popisuje Ericksen.

„Jako jedni z mála také máme tanky, kde ležák dozrává. Většina pivovarů se s tím nezdržuje a stejně to pivo prodává jako ležák. V Americe na rozdíl od Evropy na to nejsou žádná závazná pravidla, ale my se držíme starého bavorského zákona Reinheitsgebot,“ naráží vrchní sládek na německý zákon o čistotě piva.

Brianovi kolegové, kteří vaří pivo pro jiné americké pivovary, to podle něj moc nechápou a ťukají si prý na čelo, proč v Bohemian Brewery výrobu tak protahují a připravují se tím o čas a peníze. Ale funguje to, za necelých dvacet let pronikl tento minipivovar z vlastní restaurace, pro kterou vznikl, na 600 prodejních míst po celém Utahu.

„Až do devadesátých let byl Utah dlouhou dobu státem bez jediného pivovaru. Všechny odešly kvůli přísným zákonům, které vznikly pod vlivem většinové mormonské populace. To jsou konzervativní lidé, co nekouří, nepijí alkohol ani kávu, sex mají jen k plození dětí, prostě mají pověst lidí, co si nedopřejí zábavu,“ přibližuje Schaeffer.

„Když náš pivovar vznikl, bylo jich v celém státě maximálně pět. Teď jich tu máme 32. Časy se mění, do Utahu se stěhují lidi z okolních států a konzervativní myšlení ustupuje,“ uzavírá Schaeffer.

Svou roli v tom, co popisuje Kelly Schaeffer, sehrává i podnik vzešlý ze stesku po českém pivu.