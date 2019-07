Základem piva je voda, to potvrdí každý pivovarník. A jaká je voda, takové je i pivo. Pivovary proto investují nemalé prostředky do hlubinných studní a do úpraven vody z řek nebo z vodovodního řádu. Pivovar Fyne Ales ležící v srdci Skotské vysočiny vaří z dešťové vody. Praha 18:39 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivo prodává pivovar Fyne Ales ve vlastním výčepu, v okolních lokálech a obchodech pro pivní fajnšmekry | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Stojíme na dvoře a průvodkyně Kim ukazuje kamsi nahoru, kde v mlze a drobném dešti spíše jen tušíme vrcholek kopce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pivo dělá voda. Ve skotském pivovaru Fyne Ales vsadili na dešťovku z hor

„Támhle pod vrcholkem hory máme lapače vody. Tu vedeme potrubím až se dolů do rezervoárů o objemu asi 5000 litrů. Z nich teče voda přepadem rovnou do pivovaru,“ vysvětluje.

„Všechno pivo vaříte z této vody?“ ujišťuji se. „Ano, jeden den naprší a druhý den z ní vaříme pivo. Je čerstvá, kontrolujeme jen její čistotu, ale nic do vody nepřidáváme, žádnou chemii,“ zdůrazňuje Kim.

„Nemáme studnu, ale bereme vodu z hor. Spadne z nebe, my ji jen přefiltrujeme,“ potvrzuje její slova manažer Tom. „Málokterý pivovar si to může dovolit, protože málokterý stojí v tak čisté krajině jako my. Jsme na to vlastně docela hrdí.“

Pivo v zemi whisky

Pivovar Fyne Ale, pojmenovaný podle mořského fjordu, v jehož blízkosti leží, otevřeli před sedmnácti lety. Stojí uprostřed rodinné farmy obklopené pastvinami, na které se pasou ovce a krávy.

U jeho zrodu ovšem nestálo romantické nadšení, ale pragmatické manažerské rozhodnutí.

„Chtěli jsme začít něco, co by dalo lidem práci a přitáhlo pár turistů. Zvažovali jsme leccos – výrobu svíček nebo udírnu ryb. Nakonec jsme si řekli, že to, co tady opravdu chybí, je pivovar. A tak jsme začali dělat pivo,“ vysvětluje Tom, jak se zrodil nápad začít vařit pivo v zemi, kde se daří především tradiční whiskey.

I když ani na tento nápoj v pivovaře nezanevřeli. Skotsko se prostě nezapře, a tak zde vzniká i pivo, které zraje v sudech od whiskey. Nejde však o skotskou, ale o americký bourbon.

Uvařili pivo z vody, která prošla pražskou čističkou. ‚Od klasického ho nepoznáte,‘ tvrdí pivovar Číst článek

„Nejdříve v nich zrál Jim Beam, potom whiskey z jiné americké palírny, a pak jsme sudy koupili my,“ vysvětluje David. „Teď je používáme k výrobě našeho nejsilnějšího piva. Má 10 až 12 % alkoholu, není určené pro běžné pití. Ale lehké aroma whiskey tam cítíte.“

Fynne Ale vyrobí ročně kolem deseti tisíc hektolitrů piva, v Česku by tak patřil do kategorie minipivovarů. Pivo prodává ve vlastním výčepu, v okolních lokálech a obchodech pro pivní fajnšmekry.

Jak říká manažer Tom, víc ani vyrábět nechtějí. Mnohem důležitější než zvyšovat výrobu pro ně prý je, aby si uchovali nezávislost.