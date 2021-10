Francouzská vláda chce prodloužit covidové pasy do konce července. Může narazit v parlamentu

Francouzská vláda plánuje prodloužit platnost takzvaných covid pasů, a to až do konce července 2022. Deníku Le Monde to potvrdily zdroje z okolí premiéra Jeana Castexe, jenž ve středu návrh zákona představuje ministrům. Proti zavedení covid pasů přitom v zemi stále protestují desítky tisíc lidí. S automatickým prodloužením platnosti covid pasů nesouhlasí ani předseda senátu. Paříž 20:45 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavedení covid pasů doprovázely ve Francii masové protesty, ostatně stále se proti nim demonstruje, v sobotu proti nim podle agentury AFP vyšlo do ulic na 40 tisíc lidí (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Francouzská vláda chce prodloužit výjimečný stav a s ním i používání covid passů navzdory tomu, že nově nakažených koronavirem klesají. V posledních dnech pohybují kolem pěti až šesti tisíc, přitom ještě koncem srpna to bylo dvacet tisíc.

Vláda ale chce mít v rukou pojistku pro případ, že by se epidemická situace v zemi rychle zhoršila. Zároveň ale ujišťuje, že nemá v úmyslu výjimečný stav a covid pasy prodlužovat donekonečna.

Kabinet je chce využít jen v mezních případech a podobný názor má i podle zdrojů deníku Le Monde prezident Emmanuel Macron. Současný výjimečný stav má platit až do 15. listopadu.

Součástí návrhu zákona je taky zpřísnění trestů za zfalšování covid pasů – podle navrhované legislativy by za to hrozilo až pět let vězení a pokuta v přepočtu skoro dva miliony korun.

Zpráva vědecké rady

Kabinet prodloužením výjimečného stavu reaguje i na zprávu vědecké rady, která upozorňuje například na začátek zimy, který tradičně doprovází rozšíření respiračních onemocnění, na další možné mutace koronaviru po variantě delta, menší regionální ohniska i v zámořských oblastech a na epidemickou situaci v zahraničí.

Rada bedlivě sleduje například situaci v Dánsku, kde sice upustili od covid pasů v polovině září, ale zároveň počítají s jejich znovuzavedením v případě, že se epidemická situace zhorší.

V Dánsku je navíc vysoká proočkovanost. Ukončené očkování tam má přes 75 procent obyvatel, v případě seniorů je to dokonce 95 procent.

Covid pasy nezavedli ani v sousedním Španělsku, ale i tam je vyšší proočkovanost než ve Francii.

Ve zprávě je nicméně zdůrazněno, že covid pasy by měly zůstat dočasným a přiměřeným nástrojem.

Proti je nejen opozice

Prodloužení výjimečného zdravotnického stavu ve Francii může narazit v parlamentu. Proti návrhu zákona se staví například opoziční republikáni.

„Covid pasy urychlily očkovací kampaň. Z tohoto hlediska měly určitě pozitivní dopad. Teď musíme počkat na zimu a na další možné mutace. Četl jsem zprávu vědecké rady, kterou jsem dostal koncem minulého týdne. Posoudíme oba požadavky, jak prodloužení výjimečného stavu, tak i jeho konec. V žádném případě ale nevydáme univerzální prodloužení až do 31. července 2022,“ řekl v televizi France Info republikán a předseda senátu Gérard Larcher.

„Musí to být pod kontrolou parlamentu. To znamená, že v únoru budeme muset znovu jednat o procesu ukončení výjimečného stavu. Je to ohrožení individuální i kolektivní svobody. V parlamentní demokracii je proto možné o tom jednat jen pod dohledem parlamentu.“

Neshody by mohly být i přímo uvnitř vládního hnutí Republika v pohybu. Podle poslance Huguesa Rensona je výjimečný stav mezní možností a v demokracii by se výjimka neměla stát pravidlem. Připomínám, že covid pasy byly ve Francii zavedené 21. července a to pro místa s více jak 50 lidmi.

Postupně se zavedly i v nemocnicích, barech a restauracích, kde je podle mé vlastní zkušenosti stále striktně vyžadují. Pokud si jídlo chcete sníst venku nebo si ho vzít s sebou, tak covid pas není potřeba, jakmile se ale chcete najíst vevnitř, tak musíte ukázat QR kód s očkováním.

Zavedení covid pasů doprovázely ve Francii masové protesty, ostatně stále se proti nim demonstruje, v sobotu proti nim podle agentury AFP vyšlo do ulic na 40 tisíc lidí.