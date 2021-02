Před deseti lety padl v Egyptě režim prezidenta Mubáraka. Radost ale brzy vystřídalo zklamání

Před deseti lety padl v Egyptě autoritářský režim prezidenta Husního Mubáraka. Mohutné demonstrace na káhirském náměstí Tahrír přinutily dlouholetého vládce k odstoupení. 11. února 2011 propukly ulice v jásot. Egypt se stal po Tunisku druhou zemí arabského jara, která se zbavila svého diktátora. S odstupem deseti let se ale Egypťané na tehdejší události dívají se smíšenými dojmy. Káhira 22:31 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chálid Biltágí se svým arabským překladem Hrabalova Obsluhoval jsem anglického krále | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

V pátek 11. února 2011 oznámil egyptský viceprezident Omar Sulajmán rezignaci hlavy státu. Náměstí Tahrír propuklo v jásot. Velká část Egypťanů prožila celý svůj dosavadní život pod odstoupivším prezidentem Husním Mubárakem.

Před deseti lety Egypt jásal, po krvavých protestech padl režim prezidenta Husního Mubáraka.

Na historický okamžik vzpomíná i Chálid Biltágí, který přednáší český jazyk na univerzitě Ajn Šams v Káhiře. „Byl jsem na přímo náměstí, to bylo večer. Čekali jsme přímo na Tahríru, čekali jsme na ten projev. Většina doufala, že to takto dopadne, ale když to byla skutečnost, že opravdu rezignoval, tak to byl nezapomenutelný moment,“ říká Radiožurnálu.

Na otázku zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě, jak to tehdy na náměstí vypadalo, jestli tam byla nějaká obrazovka, nebo plátno, na které se přenášel ten projev, odpověděl: „Ano, několik takových velkých pláten přímo na Tahríru i v okolních kavárnách. Ten projev trval maximálně dvě minuty, nebyl to osobně Mubárak, ale jeho viceprezident, kdo oznámil jeho rezignaci. Začali jsme oslavovat, někteří lidé zvedali své boty, slavili jsme celou noc, na Tahríru. Celá Káhira určitě nespala.“

Káhirské náměstí Tahrír | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Demonstrací se podle Biltágía neúčastnila jeho rodina. „Byl jsem s kamarády, se kterými jsem pravidelně chodil na různé demonstrace už od 25. ledna. Ta komunita se rozšířila, těch kamarádů tam byla spousta,“ popisuje perfektní češtinou.

S bohemistou Chálidem Biltágím sedím ve venkovní kavárně na rušné káhirské ulici. Chálid strávil část svých studentských let v Československu a v České republice, takže může porovnávat s českými událostmi.

„Ty změny, které se děly ve společnosti v devadesátých letech po revoluci, se podobaly některým změnám tady. Bylo vidět, jak se otevírá společnost, jak se lidé vyjadřují nahlas, že se nebojí, bylo vidět, že je jiná nálada,“ říká.

Chálid Biltágí popisuje, jak revoluce úplně změnila jeho postoj k veřejnému životu, jak ho naplnila nadějí v egyptskou společnost. Jaký byl jeho hlavní pocit? „Nadšení, to obrovské nadšení, osobně jsem v sobě objevil obrovskou energii. Začal jsem například hned překládat Moc bezmocných od Václava Havla, ale s takovou energií, jako bych já sám psal ten text.“

Ztráta naděje

O dva roky později, v červenci roku 2013, se k moci v Egyptě dostal tehdejší ministr obrany Abd al-Fattáh Sísí. Všechno se pak začalo vracet do starých kolejí. Revoluce skončila podle Chálida Biltágího neúspěchem.

„Dneska už jsou to jen vzpomínky, protože jsme všechno ztratili. Naděje, perspektivy na pozitivní změny, které v nás vyvolaly velkou energii. Pro mě osobně to všechno zmizelo. Poměry se vrátily. Najednou to zmizelo. Jako bych našel svou lásku, a ta najednou není. Takže jsem zklamaný. To je jediná láska, kterou asi nenajdu. Ztratil jsem snahu hledat v sobě energii a předávat ji ostatním. Mám pocit, že potrvá dlouho, než se společnost znovu vzpamatuje,“ myslí si.

Pro Chálida Biltágího měly ale revoluční události jeden další, velmi osobní rozměr. Vývoj se podepsal na jeho rodinném životě.

Chálid Biltágí přednáší český jazyk na univerzitě Ajn Šams v Káhiře | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„To byl asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem byl z revoluce tak nadšený. Byly tam velké naděje na záchranu vztahu v rodině, na nový začátek. A bylo to krásný, najednou jsem viděl, že se moje rodina oživuje, že rozkvete, že překonáme různé potíže. Pamatuju se, že když jsem chodil na demonstrace, měl jsem podporu celé rodiny, vždycky se těšila, až se vrátím a budu vyprávět, těšila se na každý další den. To bylo tak krásné. Ale netrvalo to dlouho,“ vzpomíná.

Podobně jako v jiných rozdělených společnostech, také Chálidovu egyptskou rodinu následné události definitivně rozštěpily. „S tím neúspěchem revoluce nastal i rozpad v rodině, ta se mi definitivně rozpadla,“ popisuje.

Důvodem podle něj bylo i to,že se jejich názory na další vývoj tolik rozešly. „Po nástupu toho obnoveného režimu se začaly názory lišit. Nastal obrovský rozpad vztahu nejen dvou lidí, ale vůbec v celé rodině. Děti nevěděly, kam patří, koho mají podporovat,“ vzpomíná dnes s dávkou hořkosti na egyptskou revoluci bohemista Chálid Biltágí.

Přesně před deseti lety na káhirském náměstí Tahrír začaly mohutné protesty arabského jara. V Egyptě vedly k pádu dlouholetého vládce Hosního Mubáraka | Zdroj: Reuters